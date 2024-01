Streamingtips #1 – The Brothers Sun en The Curse

The Curse (SkyShowtime)

Op SkyShowtime is nu een serie te zien die heel bijzonder is: The Curse. Het is duistere comedy en het gaat niet heel flitsend, dus het is niet voor iedereen, maar het is desondanks waarschijnlijk een serie die enorm goed gaat scoren. Nathan Fielder zit erin, Emma Stone, en wat er gebeurt is vooral heel onheilspellend, ethisch onverantwoord en… zeer ongemakkelijk. Klinkt vreselijk, maar is verrassend intrigerend. Je kunt nu de eerste vijf afleveringen bekijken.