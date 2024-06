Luistersessie Daniel Hertz Maria 800 en Chiara bij AudioTempel

Bij aankomst gaat het om de introductie van de geïntegreerde Daniel Hertz Maria 800-versterker en de splinternieuwe, bijpassende Chiara-luidsprekers. Dit klinkt naar meer. Omdat ik wat aan de vroege kant bij AudioTempel aanwezig ben, heb ik de eer om met Mark Levinson te mogen spreken over zijn droom en de verwezenlijking ervan in zijn bedrijf Daniel Hertz. Deze analoge held zelf behoeft eigenlijk geen verdere introductie gezien hij voor velen onder ons bekend is als ontwikkelaar van hifi-versterkers onder de merknaam Mark Levinson begin jaren ’70. Magische versterkers die door velen nog steeds als de heilige graal in hifi-land worden gezien. Bovendien is Levinson bekend als geestelijk vader achter de legendarische merknaam Cello en een enkeling zal Levinson zelfs kennen als muzikant.

Ikzelf ken de naam, ik ken de historie. De Maria en Chiara van Daniel Hertz ken ik nog niet. Nadat ik Mark en zijn wederhelft de hand heb geschud, nemen we plaats in de luisterruimte waar Mark me vertelt hoe Daniel Hertz is ontstaan en welke relatie muziek heeft met de geestelijke en lichamelijke welgesteldheid van de luisteraar. Mark stelt me vervolgens de vraag wat ik zelf vind van digitale muziekoverdracht. Natuurlijk ben ik verbaasd over deze vraag en nog voordat ik zoiets als ‘goed’ kan antwoorden vervolgt hij het gesprek met de nadelen van digitale Pulse Code Modulation (PCM) waarop alle hedendaagse content is gebaseerd. Sinds de introductie van PCM (red. waarvan de theoretische methode zelfs teruggaat naar 1937 fwd.nl/audio/de-dat-recorder-schim-in-de-hifi-historie) zijn er velen die sinds de introductie van deze techniek onrust ervaren bij het luisteren naar digitaal gemasterd vinyl en op compact disk vastgelegde content.

Velen zijn dit zich niet bewust en ook Mark is er pas na vele jaren door een bevriende arts mee geconfronteerd. Wat blijkt het geval? De arts gebruikt al vele jaren een specifiek vinylalbum voor muziek tijdens zijn therapiesessies en op het moment dat hij deze moet vervangen door een nieuw exemplaar ervaren zijn patiënten plots luistermoeheid. Wat is er mis? Na enig onderzoek bemerkt de arts dat er eigenlijk niets is veranderd, behalve de investering in het nieuwe vinylalbum. Dit blijkt een heruitgave van het origineel en is nu opnieuw digitaal gemasterd. Blijkbaar reageren zijn patiënten hier in negatieve zin op. Vervolgens komt de arts in contact met Mark Levinson en vraagt hem of hij hem kan helpen een methode te ontwikkelen om de nadelen van deze digitaal gemasterde geluidsdrager op te lossen. Vervolgens heeft Levinson in samenwerking met de arts meetmethoden ontwikkeld om te achterhalen waarom de patiënten zo heftig op de digitale content reageren. Het blijkt dat de hersenen van de testgroep al na een paar minuten digitale PCM-content in de stress schieten. Bovendien is tijdens het testtraject aangetoond dat dit zelfs zover gaat dat de patiënten bij langere blootstelling aan dergelijke content lichamelijk klachten ontwikkelen.