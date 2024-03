Q Acoustics lanceert 5050-serie luidsprekers

De 5050 vloerstaande luidspreker wordt toegevoegd aan de andere leden uit de 5000-serie, met onder meer de 5010 en 5020 monitorluidsprekers, de 5040 vloerstaande luidspreker en de 5090 center luidspreker. Het nieuwe vlaggenschip is de grootste luidspreker uit de serie en heeft volgens Q Acoustics de schaal, het vermogen en het evenwicht om ook de grotere luisterruimtes vullen met dynamisch en natuurlijk geluid.

De introductie van het C3 Continuous Curved Cone-profiel in de midden-/basdriver, die vooruitgang in driverontwerp laat zien, tilt de 5050- en 5000-serie naar een hoger niveau dan zijn klasse en zal de komende jaren een technisch platform vormen. Naast zijn broers en zussen, erft de 5050 ook de innovatieve kast- en drivertechnologie van het vlaggenschip Concept-assortiment van het bedrijf, voor sonische prestaties.

Het C3 (‘C-cubed’) Continu Curved conusontwerp in de 150 mm woofers zorgt voor een soepelere integratie van de hoge frequenties met de tweeter en basdynamiek. Het eigentijdse ontwerp met donker acryl schotmotief weerspiegelt het minimalistische C3 Continuous Curved Cone-profiel. Met een ontwerp uit de Concept-serie, maar in een nieuwe behuizing, is de tweeter hermetisch afgesloten en mechanisch geïsoleerd van de baffle interne kastdruk en resonanties van de woofer weg te houden. Het verbeterde midden-/basdriverontwerp zorgt voor een betere belastbaarheid.

Point-2-Point (P2P) interne versteviging verstevigt de kast om trillingen met een lagere frequentie te minimaliseren, terwijl het stereobeeld wordt gefocust en het geluidsbeeld wordt verbeterd. In de 5050 zijn vier Helmholtz Pressure Equalizers (HPE)-buizen gemonteerd om de interne druk en staande golven te verminderen.

De adviesprijs van een set is 1.699 euro.

Technische specificaties