Nieuwe uitgave: Music Emotion mei 2024

OP DE COVER:



Marantz CINEMA 30 – Ouderwets genieten

In het vroege voorjaar van 2024 ontvangen we de gloednieuwe Marantz CINEMA 30 home cinema receiver op de redactie. Deze nieuwe referentie receiver volgt de veel geprezen SR8015 van de fabrikant op en is voorzien van zo ongeveer alle features waar de filmliefhebber, gamer Èn muziekliefhebber blij van wordt. Ten opzichte van zijn voorganger is de toevoeging van Dirac Live roomcorrectie misschien wel het grootste verschil. In hoeverre is dit een reden om te upgraden? Uw auteur gaat er even lekker voor zitten.

TESTED

Bowers & Wilkins 702 S3 Signature – Maakt goud alles beter?

De S3-update voor de populaire 700 Series van Bowers & Wilkins introduceerde veel verbeteringen, wat deze populaire luidsprekers een stuk universeler maakte. Die S3-generatie is nog vers, maar toch brengen de Britten nu al een Signature-uitvoering van het 702-topmodel uit. Die willen we natuurlijk graag horen.

Grimm Audio MU2 netwerkspeler met ingebouwde DAC – Evolutie met revolutionaire eigenschappen

Het is 2019 wanneer ik als fervent cd-gebruiker mijn aversie tegen streaming audio (vanwege de minder goede klank) min of meer moet staken. Daarbij wordt nieuwe muziek steeds minder vaak op cd uitgebracht en is er een toenemend aantal verzoeken om dit type producten te testen. In mijn daaropvolgende zoektocht naar een geschikte kandidaat, kom ik de Grimm MU1 op het spoor, die toen net werd uitgebracht. Een netwerkspeler die niet alleen prachtig industrieel is vormgegeven, maar ook out of the box door een enthousiast team van jonge whizzkids onder leiding van Guido Tent en Eelco Grimm is ontwikkeld. Halverwege 2023 ontstaat er opnieuw reuring rond deze snelgroeiende Nederlandse fabrikant. Dit keer gaat het om de nieuwe Grimm MU2. Een model dat niet als opvolger van de bestaande MU1 dient, maar door zijn verder geïntegreerd totaalconcept een verfrissende, andere invalshoek biedt.

Thorens TD 1600 – Upgrade met grote impact

Met de TD 1600 heeft Thorens al enkele jaren een indrukwekkend vervolg voor de legendarische TD 160-draaitafel. Vernieuwd is de platenspeler met zín zwevende subchassis niet, maar sinds kort is het beschikbaar met een innovatieve toonarm die een stevige prestatieboost belooft.

DALI IO-12 ANC hoofdtelefoon – Heeft alles in huis

Bescheidenheid siert de mens en misschien heeft de Deense audiofabrikant dit met de introductie van zijn nieuwe DALI IO-12 voor ogen gehad. Zonder er al te veel woorden aan vuil te maken introduceert DALI een juweeltje van een hoofdtelefoon. Met een positionering net onder de duizendeuro grens bevindt deze zich in het hogere segment. Maakt DALI zijn vlekkeloze reputatie ook voor een hoofdtelefoon in dit prijssegment waar?

PSI Audio AVAA C214 – charmante akoestiekverbeteraar uit de pro-wereld

De akoestiek bepaalt tachtig procent van je klankbeeld. Die akoestiek is bij veel muziekvrienden niet optimaal. Investeren in akoestische oplossingen is dus een veel beter idee dan een nieuwe versterker, converter of luidsprekers aanschaffen. Het levert simpelweg meestal veel meer op. PSI Audio is een fabrikant die actief is op de pro-markt. Dat wil niet zeggen dat hun AVAA C214 niet zinvol kan zijn binnen het consumentencircuit. Het is een oplossing voor akoestische problemen die de huiselijke leefomgeving niet te veel frustreert. Hieronder dus een kennismaking.

Sonoro MAESTRO Quantum en GRAND ORCHESTRA – De juiste combi spelt boven prijsniveau

De spotlight van dit artikel was oorspronkelijk bedoeld voor de GRAND ORCHESTRA-vloerstaanders van Sonoro. In combinatie met een versterker uit mijn eigen beperkte collectie. Als daar vanuit de distributeur een bijhorende geïntegreerde versterker mee kan worden geleverd, zeg ik natuurlijk geen nee.

Sennheiser MOMENTUM Sport in-ears – Premium oortjes voor tijdens het sporten

Afgelopen januari introduceerde Sennheiser de nieuwe en volledig draadloze in-ear hoofdtelefoon MOMENTUM Sport. In deze review worden deze in-ears getest, tijdens het sporten, wandelen en thuisgebruik.

REPORT

Luistersessie Daniel Hertz Maria 800 en Chiara bij AudioTempel – Missie geslaagd!

Op vrijdag 15 maart is Music Emotion uitgenodigd om met niemand minder dan Mark Levinson en de nieuwe creaties van zijn bedrijf Daniel Hertz kennis te maken. Meer is dan ook niet nodig om me over te halen om op vrijdag 15 maart af naar AudioTempel in Zwolle af te reizen.

Bezoek Nationaal Grammofoonmuseum – “Overal muziek!”

Op 7 oktober 2023 opende het Nationaal Grammofoonmuseum zijn deuren in het voormalige gemeentehuis van Nieuwleusen (Overijssel). Als inmiddels zelf ook bijna museaal gerekend naar het aantal jaren werkzaam te zijn in de ëbrancheí, toog ik eind februari naar het landelijk gelegen dorp in de nabijheid van Zwolle. Gedreven door nieuwsgierigheid en interesse naar waar onze hobby en passie de oorsprong vond, werd ik door een van de drie coördinatoren speciaal belast met pr rondgeleid in wat je een waarachtig walhalla voor de platen- en muziekliefhebber kunt noemen.

Fabrieksbezoek en test Siltech Royal Single Crown kabelserie deel 1 – Koninklijk in alle opzichten

De merknaam Siltech loopt als een rode draad door mijn audioleven. Niet alleen doordat het een puur Nederlands bedrijf is (een categorie waar ik sinds jaar en dag een groot fan van ben), maar ook vanwege de ultieme zorg, compromisloze materiaalkeuze en wetenschappelijke onderbouwing die aan ieder van hun ontwerpen ten grondslag ligt. Dat bij deze jubilaris ‘die vorig jaar maar liefst veertig jaar bestond’ al hun producten met de hand worden vervaardigd, heeft wel consequenties voor de prijs. Want hoewel de Siltech Explorer instapserie nog relatief betaalbaar is, spreken we bij de rest van het aanbod van deze fabrikant over het hoge marktsegment. In dit eerste deel breng ik een bezoek aan de inmiddels fors uitgebreide ontwerp- en productiefaciliteit in het Gelderse Elst, waarna ik in het tweede deel voor een flink aantal maanden met de complete Royal Single Crown serie mag gaan stoeien.

PRODUCTNEWS

McIntosh C2800 & C55

COLUMN

Showtime!

BACKGROUND

Een audiofiel vinylproject van Deutsche Grammophon – Terug naar de originele bron

Het is waarschijnlijk een van de meest bekende beeldmerken in de wereld: het in 1948 ontworpen gele klassieke muzieklabel van Deutsche Grammophon. In hetzelfde jaar ontstonden binnen de firma ook twee andere onderdelen met een eigen label. Allereerst Archiv Produktion, bedoeld voor oude muziek. Vervolgens ook Polydor, als label vooral bestemd voor de export. In de historie van Deutsche Grammophon (in 1898 opgericht door Emile Berliner) wist men altijd de meest getalenteerde en vooraanstaande klassieke musici aan zich te binden, soms met vrijwel levenslange contracten. De afgelopen decennia droeg het label in hoge mate bij aan innovatieve ontwikkelingen op het gebied van opnametechnieken en productie van media. Juist nieuwe technologie maakte het mogelijk dat Deutsche Grammophon recent opnamen uit een ver verleden weer nieuw leven kon inblazen. Het verslag van een bijzonder audiofiel vinylproject, aangeboden wegens het 125-jarig bestaan.

Draadloos surround: wat kan er?

Bij een surroundopstelling horen veel speakers en veel kabels. Als je een goed resultaat wil, kun je inderdaad niet zonder die luidsprekers. Er zijn gelukkig wel verschillende manieren waarop je draadloos surround kunt krijgen. Tijd om even de verschillende opties op een rij te zetten.

REVIEWS

Muziektips Ruud Jonker Diverse (sa)cd/lp-recensies

