Netatmo’s Home + Security app krijgt een make-over

Netatmo, Franse leverancier van slimme producten, kondigt aan dat zijn Home + Security app op het punt staat een aanzienlijke transformatie te ondergaan. De nieuwe versie zal een volledig vernieuwde interface bieden die nog intuïtiever en directer toegang geeft tot de belangrijkste functies. De update wordt vanaf 6 februari 2024 in de loop van een aantal weken naar alle gebruikers uitgerold.

Naast de nieuwe look biedt de vernieuwde Home + Security app gebruiksvriendelijke navigatie met snelle toegang tot drie belangrijke functies:

Dashboard: Een algemeen overzicht van wat er thuis gebeurt, met de mogelijkheid tot directe acties.

News Feed: Geeft een overzicht van eerdere gebeurtenissen en biedt de mogelijkheid om content opnieuw af te spelen.

Instellingen: Hier kun je het huis beheren, producten toevoegen of meldingsvoorkeuren wijzigen.

In de Home + Security app is het mogelijk om de instellingen van elk product nauwkeurig af te stellen of producten te laten samenwerken. Zie hieronder enkele voorbeelden van hoe dit in de praktijk eruitziet:

Stel de Slimme Buitencamera zo in dat de schijnwerper aangaat wanneer er een mens of auto in beeld verschijnt, maar niet een hond of kat.

Wordt herkend door je Slimme Binnencamera zodat, dankzij geolocatie, de surveillance automatisch wordt onderbroken wanneer je thuiskomt.

Zorg ervoor dat als een Slimme Binnen- of Buitencamera onregelmatigheden detecteert, de Slimme Binnensirene automatisch afgaat, of de schijnwerper van de Slimme Buitencamera aangaat.

De nieuwe versie van de Home + Security app is beschikbaar vanaf 6 februari 2024 en wordt in de loop van een aantal weken uitgerold naar alle gebruikers wereldwijd.