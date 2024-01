KEF introduceert goedkopere versie LSX II: LSX II LT

Als onderdeel van de LS Wireless collectie, is de LSX II LT gemaakt voor zowel nieuwkomers bij het merk als bestaande KEF-klanten die multiroom streaming willen introduceren. De veelzijdigheid van de LSX II LT is een welkome aanvulling op de volgende generatie plug-and-play luidsprekersystemen.

De LSX II LT creëert een scala aan entertainmentmogelijkheden om muziek, films en gaming naar een nieuw niveau te tillen. Het W2 Wireless platform vult de LSX II LT aan door luisteraars in staat te stellen direct te streamen van grote muziekdiensten, zoals Spotify, Tidal, Apple Music en Amazon Music. De KEF Connect app en Bluetooth functie breiden de mogelijkheden nog verder uit.

Dankzij de uitgebreide aansluitmogelijkheden, waaronder HDMI ARC, USB-C en optisch, kunnen gebruikers hun tv, desktop, laptop of console aansluiten . Als ze de bas willen versterken, is er een speciale uitgang om een compacte KEF subwoofer aan te sluiten om de gewenste impact te creëren.

Gebruikers kunnen de LSX II LT integreren in hun smart home om door muziek te bladeren en deze af te spelen, bronnen te selecteren of bedieningselementen zoals afspelen, pauzeren en het volume aan te passen via hun smart home-app of bedieningsinterface. De LSX II LT heeft maar één netsnoer nodig, aangezien de primaire luidspreker de secundaire voedt via de interspeakerkabel.

Elke LSX II LT maakt gebruik van KEF’s 11e generatie Uni-Q driver array, een stukje technologie dat geluid gelijkmatig verspreidt en ervoor zorgt dat iedereen dezelfde gedetailleerde melodie hoort vanuit elke positie. De Music Integrity Engine zorgt voor een perfect getimede uitvoering met een helder, nauwkeurig en gebalanceerd geluid, naadloos geoptimaliseerd met de Uni-Q driver array om volledige helderheid te leveren.

De LSX II LT is verkrijgbaar in Graphite Grey, Stone White en Sage Green. Hij wordt geleverd met montage-inzetstukken voor een veilige plaatsing op de P1-bureaustandaard en S1-vloerstandaard, waardoor hij gemakkelijk kan worden geïntegreerd in alle woonruimtes. Bovendien is de LSX II LT compatibel met de speciaal ontworpen C-Link interspeakerkabel. Met een lengte van 8 meter biedt de C-Link kabel 5 meter meer flexibiliteit dan de meegeleverde kabel, waardoor er meer vrijheid is in het plaatsen van de luidsprekers volgens persoonlijke voorkeur.

De KEF Connect app en krachtige EQ DSP (Digital Signal Processing) kunnen worden gebruikt om het geluid aan te passen zodat de LSX II LT het beste in de ruimte past. Gebruikers worden na het downloaden van de app door de set-up en de bediening van het systeem geleid.

Overzicht van functies