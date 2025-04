Beste games van dit moment – deel 35 (lente 2025)

Assassin's Creed: Shadows

Met Assassin’s Creed Shadows brengt ontwikkelaar en uitgever Ubisoft eindelijk naar een land en periode waar veel mensen al jaren om vragen: feodaal Japan in de middeleeuwen. De tijd van shinobi en samoerai. In dit nieuwe deel speel je met allebei: de shinobi is de traditionele assassin zoals we die al jaren kennen, terwijl de samoerai een eenmansleger is. Zie het zo: de sluipgameplay doet sterk denken aan oudere Assassin’s Creed-titels, terwijl het samoeraigedeelte veel wegheeft van de harde klappen die Eivor in Valhalla uitdeelde.

Assassin’s Creed Shadows doet een hoop dingen goed, wat ons betreft. Zo is er veel rust en ruimte: daardoor krijg je wat mee van culturele gebruiken en leer je veel over het oude Japan. Gesprekken nemen wat meer tijd in beslag, maar daardoor leven de personages ook meer. Bovendien legt Ubisoft veel nadruk op ontdekken en rondlopen, en word je niet constant aan het handje genomen. Dit kun je overigens wel anders instellen als je dat wil. Maar doe je dat niet, dan daagt de game je echt uit om alles te verkennen en dat geheel op je eigen tempo.

In de basis lijkt Shadows veel op Origins, Odyssey en Valhalla. De wereld is groot, er zijn veel activiteiten en het rennen en klimmen kennen dezelfde foutmarges. Maar daar zijn we inmiddels aan gewend. Niet minder irritant, niet minder vervelend. We letten liever op de weelderige omgevingen, de schilderachtige vormgeving en het gebrek aan ellendig lange verzamellijstjes. Je kunt de game grotendeels spelen met de character die je wil (Naoe of Yasuke), maar ze hebben wel allebei een uitgebreid verhaal dat je dient te volgen.