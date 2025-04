Audio-Technica lanceert ATH-R30x open-back referentiehoofdtelefoon

Dit nieuwe model biedt volgens de fabrikant professionele prestaties voor een aantrekkelijke prijs en kenmerkt zich door precisie, transparantie en uitzonderlijk comfort. De ATH-R30x heeft een heldere en gedetailleerde geluidssignatuur met minimale vervorming dankzij zijn open ontwerp met zijn onbelemmerde en natuurlijke geluidsstroom. De transducer is met grote precisie ontworpen en vereist nauwelijks extra afstemming of demping. Hierdoor wordt elke membraanbeweging direct omgezet in geluid, wat resulteert in een ruimtelijk, natuurlijk en helder geluidsbeeld voor een authentieke, meeslepende audio-ervaring.

De verstelbare hoofdband van de ATH-R30x zorgt voor een veilige en flexibele pasvorm, terwijl de gelijkmatige gewichtsverdeling langdurig draagcomfort garandeert. Samen met de zachte velours oorkussens en het ademende, open ontwerp biedt deze hoofdtelefoon een comfortabele en stressvrije ervaring, zelfs tijdens langdurige luistersessies.

De Audio-Technica ATH-R30x hoofdtelefoon is exclusief verkrijgbaar bij Thomann vanaf vandaag tegen een adviesprijs van €99.