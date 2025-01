Onbeperkt e-books lezen twee euro duurder met Kobo Plus

Kobo Plus kun je afsluiten via Kobo zelf, maar ook via Bol.com. Het handige van Bol.com is dat je direct vanuit de webshop e-books kunt toevoegen aan je e-reader. Even synchroniseren en je kunt van start. Makkelijker kan haast niet. Een abonnement kost inmiddels al enkele jaren 9,99 euro per maand, maar in een e-mail naar gebruikers kondigt de dienst aan dat je vanaf maart 2025 11,99 euro per maand gaat betalen.

De prijswijziging is inmiddels aangekondigd op de website van Kobo en ook door Bol.com (waar je het abonnement dus ook kunt afsluiten). De prijsverhoging is volgens Kobo nodig om te blijven innoveren in de Kobo-leeservaring en het aanbod van boeken beschikbaar met Kobo Plus te vergroten. Volgens de dienst is de abonnementsbibliotheek inmiddels uitgebreid tot meer dan 3 miljoen e-books en dat aanbod wil men blijven vergroten.

Zo zijn er volgens de dienst de afgelopen maand populaire titels als ‘Onyx Storm’ en ‘Je bent prachtig’ toegevoegd. En dit zal men blijven doen. Volgende maand worden zelfs 40.000 nieuwe e-books toegevoegd.

Nieuwe prijzen bij Kobo Plus

De nieuwe prijzen zijn als volgt:

Kobo Plus Lezen: € 11,99

Kobo Plus Luisteren: € 11,99

Kobo Plus Lezen + Luisteren: € 14,99

De factuur voor februari blijft nog 9,99 euro per maand. Vanaf maart ga je dus twee euro extra per maand betalen op de dienst.