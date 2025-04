Review: Siemens Espresso volautomaat EQ900 plus

Slimme functies

Op het gebied van slimme functies is het belangrijkste dat dit model verbonden kan worden met het Home Connect-platform van Siemens. Dit platform is dé plek waarmee alle slimme apparaten van het bedrijf (en Bosch) verbonden worden. Home Connect heeft een eigen app waarmee je de gekoppelde apparaten kunt instellen, inzien en verbinden, maar Siemens heeft er ook voor gezorgd dat de Home Connect-apparaten opgenomen kunnen worden in een smarthome en dus kunnen communiceren met andere apparaten. De EQ900 plus kan dus via Home Connect op afstand (op de bank of ver van huis) bediend worden, je kunt bij een feestje een ‘playlist’ met favoriete koffies aanmaken, je kunt exotische koffies opzoeken en laten maken, je kunt variaties van koffies toevoegen aan het apparaat, je kunt tips voor het onderhoud opzoeken en nog veel meer. Natuurlijk krijg je ook slimme meldingen bij tekort aan water of bonen, of wanneer je kopje koffie klaar is. Je kunt je koffie helemaal in de app samenstellen, maar natuurlijk kan dit net zo makkelijk op het display van het apparaat. Favoriete koffies kun je onder een eigen profiel opslaan, zodat elk gezinslid van zijn eigen kopje koffie kan genieten.

Ten opzichte van vijf jaar geleden is de Home Connect-app niet drastisch veranderd. Hier en daar is het gebruiksgemak en design verbeterd en zijn er verschillende functies toegevoegd, maar de basis is nog hetzelfde. Dat is ook geen probleem, want op dit vlak hadden we al weinig te klagen. Siemens heeft deze app goed voor elkaar en het biedt voor de gebruiker ook echt een toegevoegde waarde.