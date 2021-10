Review: LG OLED55A16LA (A1-serie) oled tv

LG OLED55A16LA - Beeldverwerking

De Alpha7 gen4 processor staat in voor alle beeldverwerking op de OLED55A16LA (A1-serie). Die levert prestaties die nagenoeg perfect aansluiten bij die van de Alpha9 die je op de C1/G1 vindt. Uitstekende upscaling zorgt voor mooi scherpe beelden met veel detail. Hij heeft uitstekende deinterlacing, en herkent snel en betrouwbaar alle film- en videoframerates. De ruisonderdrukking werkt ruis goed weg, zelfs in de laagste stand. Voor compressieruis zoals blokvorming vonden we de ‘midden’ stand noodzakelijk om betrouwbare resultaten te krijgen. Opmerkelijk genoeg lijkt hij ons iets beter overweg te kunnen met lastige kleurbanden in zachte kleurgradiënten. Met ‘Soepele gradatie’ in de ‘midden’ stand konden we nagenoeg alle problemen uit onze lastigste testscène verwijderen. Je verliest wel een klein beetje scherpte, wie dat onaanvaardbaar vindt moet de ‘laag’ stand gebruiken, maar dan blijven er wel zichtbare kleurbanden over.

Waar de C1/G1 een 100 HZ-paneel heeft, moet de A1 het met een 50 Hz-paneel doen. Dat betekent dat snel bewegende voorwerpen een lichte wazige rand hebben. Je verliest in snel bewegende beelden dan ook behoorlijk wat detail. De A1-serie beschikt niet over Black Frame Insertion techniek (wat is BFI), dus daar kan je niet op rekenen om wat detail terug te winnen. Om judder weg te werken in films schakel je Trumotion naar de ‘Cinematografische Beweging’ stand. Persoonlijk vinden we ook de ‘Vloeiend’ stand erg goed, je krijgt iets vloeiendere bewegingen, zonder overmatig veel artefacten.