Teufel start een feestje met de ROCKSTER NEO

De Teufel ROCKSTER NEO is een mobiele bluetooth partyspeaker met een volume van maar liefst 130 decibel. De Berlijnse audiofabrikant spreekt over een ongekend diep basgeluid, ook bij een hoog volume, met een uiterst breed spreidingspatroon en helder gedefinieerde hoge tonen. Het coaxiaal luidsprekersysteem beschikt over een 300 mm woofer en een compression driver aan de voorzijde voor een gedetailleerde geluidsweergave. De ROCKSTER NEO gaat 36 uur mee (bij 70 decibel) en beschikt over een krachtige LiFePO4-batterij. De speaker ondersteunt AAC, Google Fast Pair en Multipoint en is voorzien van een IP44-certificaat. De speaker kan tegen een stootje dankzij de rubberen stootranden.

Muziek kan draadloos via bluetooth naar de speaker worden gestreamd. De XLR/6,3-mm combo-aansluiting biedt daarnaast ondersteuning voor twee geluidsbronnen. Het volume van bijgemixte externe bronnen kan dankzij de gain-regelaar aan de achterzijde tot in de puntjes worden afgesteld. Via de analoge ingangen kunnen externe geluidsdragers, instrumenten of microfoons worden aangesloten. Dit maakt de ROCKSTER NEO ook geschikt voor karaokesessies en spontane miniconcerten. Je kan twee ROCKSTER NEO’s op elkaar aansluiten met of zonder kabel om een echte stereoset te maken. Kan het je niet gek genoeg zijn (en heb je geld genoeg?), dan kun je zelfs 100 van deze speakers op elkaar aansluiten. Er is ook ondersteuning voor de Teufel Go-app voor geluidsinstellingen en andere functies, alhoewel de app de speaker pas vanaf juli 2025 zal ondersteunen.

Prijs en beschikbaarheid

De Teufel ROCKSTER NEO is per direct verkrijgbaar via de website van Teufel voor 899,99 euro.