De luidsprekeropstelling

Dolby Atmos is enerzijds een techniek/standaard waarbij audio-objecten zich vrij in de ruimte kunnen bewegen (je hebt niet meer het gevoel dat een geluid uit een specifieke speaker komt met zit middenin het geluid, het omringt je) en anderzijds een luidsprekeropstelling waarbij speakers die zich aan het plafond bevinden een belangrijke rol spelen.

De luidsprekeropstelling wordt bij Dolby Atmos anders aangeduid dan we gewend zijn. We kennen de 5.1-opstelling of de 7.1-opstelling wel maar met Dolby Atmos komen daar extra speakers bij. Deze ‘hoogte’ speakers worden weergegeven als 7.1.4 of 5.1.2. In het eerste geval heb je vier hoogtespeakers (twee voor en twee achter) en in het tweede geval heb je twee hoogtespeakers voor of in het midden van de ruimte. Er zijn heel wat verschillende mogelijkheden, variërend van 5.1.2 tot 9.1.2 en zelfs 11.2.4. Wij hebben een aantal jaar geleden een thuisbioscoop ontworpen en in elkaar gezet en destijds gekozen voor een 7.1.4-opstelling, wat er uitziet als in onderstaand voorbeeld.

Niet elke ruimte is echter perfect voor een Dolby Atmos-opstelling, laat staan zo perfect als de vierkante box in bovenstaande afbeelding. Er zijn wat richtlijnen waar je jezelf aan kunt houden bij het plaatsen van de speakers. Op de website van Dolby vind je deze richtlijnen, onder meer over de hoogte en de hoek van de luidsprekers.