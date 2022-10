Hoe kies je een tv voor het WK voetbal?

HDR en helderheid

HDR (High Dynamic Range) is nog steeds niet erg ingeburgerd als het over live tv gaat. Dat is jammer want HDR geeft beelden echt een extra dimensie en maakt ze veel levensechter. Maar voor grote sportevenementen wordt wel een extra inspanning geleverd, dus de kans is reëel dat je het WK in HDR kunt ontvangen. Informeer bij je tv-provider of dat mogelijk zal zijn.

Maar zelfs als je het WK niet in HDR kunt ontvangen, heeft een tv die goed uitgerust is voor HDR echt wel meerwaarde. Voor HDR willen we immers een tv met goed contrast, een ruim kleurbereik en hoge helderheid. Dat zijn eigenschappen die ook heldere en kleurrijke sportbeelden ten goede komen. En eens het WK voorbij is, kan je verder genieten van je HDR-tv met het enorme aanbod HDR-materiaal dat je op streamingdiensten vindt.

HDR-materiaal is beschikbaar in verschillende standaarden. HDR10 en HLG zijn bijna gegarandeerd aanwezig op alle HDR-tv’s. Live TV maakt gebruik van HLG, dus op dat vlak zit je goed. Wil je later ook optimaal genieten van films en tv-series in HDR, dan is het goed om een tv uit te zoeken die Dolby Vision en/of HDR10+ ondersteunt. Die formaten leveren immers nog betere beelden. Dolby Vision is van deze twee veruit het populairst.