Hoe Ambilight TV al 20 jaar tv-kijken tot een beleving maakt (ADV)

Het is 73 jaar geleden dat de allereerste Tv-uitzending in Nederland te zien was. Dat was een mijlpaal, met een dikke Philips-stempel erop. Net na de Tweede Wereldoorlog was Philips al een grote speler op de wereldmarkt van televisies. Zo werd de allereerste kleuren-tv in de jaren '50 door Philips gelanceerd en was Eindhoven in de jaren ‘60 de eerste plek in Europa waar in kleur werd uitgezonden. Daarna kwam Philips met scala aan TV-gerelateerde uitvindingen zoals de afstandsbedieningen, teletekst en in 1985 de eerste platte TV zoals we die nu kennen.