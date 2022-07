Televisies en resoluties: alles dat je moet weten

1080p (Full HD)

1080p staat voor een verticale rij pixels (1080 stuks, de p staat voor progressive). Bijna alle tv’s hebben een 16:9 beeldverhouding en dan komen we op een aantal van 1.920 horizontale pixels. Deze resolutie wordt ook wel full hd genoemd en was enkele jaren geleden de meest voorkomende resolutie voor monitoren en tv’s. Nu is dat echter 4K (Ultra HD).

1080p is hetzelfde als 2K, want 2K is een term die voor de bioscopen gebruikt wordt. 2K verwijst naar het aantal horizontale pixels (1.920 of 2.048). Maar, 2K wordt vooral in de filmindustrie gebruikt (met een iets afwijkende resolutie), waardoor consumenten de term vrij weinig tegenkomen.