HMD Global lanceert eigen smartphones: HMD Pulse-serie

HMD Global, oftewel Human Mobile Devices, ken je waarschijnlijk van de Nokia-telefoons. Het merk kondigde eerder al aan dat ze nu ook onder hun eigen vlag telefoons zouden uitbrengen. En dat moment is nu daar, want de HMD Pulse-serie is aangekondigd en bestaat uit maar liefst drie verschillende smartphones. En heel fijn, in het kader van duurzaamheid en repareerbaarheid moet het voor de consument ook heel eenvoudig zijn om deze smartphones te repareren. Zo kun je zelf gemakkelijk het scherm, de laadpoort of de batterij vervangen. Zelfreparatiekits in samenwerking met iFixit zijn beschikbaar.

Dit is de HMD Pulse-serie

De serie bestaat uit de HMD Pulse Pro, de HMD Pulse+ en de HMD Pulse. Verwacht je het Pro-model stevig aan de prijs? Geen zorgen, want alle drie de telefoons zijn voor minder dan 200 euro verkrijgbaar. Ze lijken ook sterk op elkaar qua hardware. Allereerst de overeenkomsten. De smartphones hebben een scherm van 6,65-inch met een resolutie van 1.612 bij 720 pixels en een 90Hz verversingssnelheid. Aan boord vinden we een Unisoc T606-chipset met 6 GB werkgeheugen (Pulse Pro) en 4 GB werkgeheugen voor de Pulse+ en Pulse. Het opslaggeheugen bedraagt 128 GB voor de toestellen. De batterij is ook identiek met 5.000 mAh, maar de Pulse Pro zal met 20W sneller opladen dan de 10W van de andere toestellen.

Grote verschillen zien we bij de camera’s. De Pulse Pro heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en een dieptesensor van twee megapixel. Ook de selfiecamera heeft 50 megapixel. De Pulse+ moet het doen met een hoofdcamera van 50 megapixel en tevens een dieptesensor van twee megapixel. De selfiecamera heeft echter acht megapixel. De reguliere Pulse tenslotte lijkt het minst rijk uitgerust met een dertien megapixel hoofdcamera, twee megapixel dieptesensor en acht megapixel frontcamera. De smartphones krijgen twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates. Uit de doos draaien ze op Android 14.

Prijs en beschikbaarheid

De HMD Pulse+ (Apricot Crush en Midnight Blue) en de HMD Pulse (Dreamy Pink en Meteor Black) zijn per direct verkrijgbaar voor respectievelijk 159,99 euro en 139,99 euro. De Pro-versie verschijnt binnenkort voor 179,99 euro in de kleuren Glacier Green, Twilight Purple en Black Ocean.

