LCD-tv’s – alles over de LCD-techniek en het verschil met een LED-tv

Types achtergrondverlichting

De achtergrondverlichting speelt een belangrijke rol in lcd-tv’s. Waarom? De belangrijkste reden is dat een lcd-paneel nooit perfect alle licht kan afsluiten. En vermits de achtergrondverlichting steeds aan staat kan er dus licht doorsijpelen, zelfs als een lcd-pixel dicht staat. Daarom hebben lcd-tv’s minder goed contrast.

Met de introductie van LEDs als lichtbron werden er echter allerlei nieuwe opties mogelijk. Omdat LEDs een heel snelle reactietijd hebben kan de intensiteit van de achtergrondverlichting in zijn geheel gebaseerd worden op wat er te zien is. Dat noemen we global dimming. Nog een stap verder is het onderverdelen van de achtergrondverlichting in verschillende segmenten. Die worden dan elk apart aangestuurd, dat noemen we local dimming. Omdat LEDs erg klein zijn, maakten ze ook veel dunnere tv’s mogelijk, onder andere door de LEDs in de zijkant van het scherm te stoppen.

Wil je meer weten over local dimming, global dimming en Edge LED? Lees dan ons achtergrondartikel over de verschillende types achtergrondverlichting. Een recente ontwikkeling is het gebruik van de miniLEDs in de achtergrondverlichting. Die maken een nog beter gecontroleerde local dimming mogelijk.