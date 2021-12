Achtergrond: Kan ik HDR-beelden minder intens maken?

Kennismaken met HDR

HDR-content groeit volop. Waar je dit aanvankelijk vooral via Ultra HD Blu-ray schijven in huis haalde, zien we nu meer en meer streaming content en spelconsolegames in HDR-formaat. Dat is een evolutie die we alleen maar kunnen aanmoedigen. HDR biedt bijzonder mooie beelden, en enkel HDR-beelden tonen werkelijk het volledige potentieel van top- en middenklasse tv’s.

Voor we verder gaan, een paar opmerkingen:

We hebben het in dit artikel over HDR10-content. Die is het meest verspreid, en op alle televisies beschikbaar. In mindere mate is wat we hier vermelden ook van toepassing op Dolby Vision en HDR10+.

HLG laten we even buiten beschouwing, het is nog nauwelijks beschikbaar en het werkt ook anders dan HDR10.

Wie zijn tien jaar oude televisie net ingeruild heeft voor een recent (top-)model, staat een stevige verrassing te wachten. Dat tien jaar oude model ondersteunde geen HDR, en de maximale helderheid die het kon leveren was vermoedelijk niet meer dan 200-300 nits.

Advertentie

Je nieuwe tv kan vrijwel zeker 500 nits leveren, of zelfs 700-900 nits (OLED) en 1.000-1.500 nits (LCD topmodel). Dat is een flink pak meer, en het hoeft niet te verbazen dat kijkers vrezen dat het beeld veel te fel zal zijn om nog aangenaam te zijn. Die vrees is echter ongegrond.

HDR-content zet die maximale helderheid immers vrij beperkt in. Het gaat in bijna alle gevallen slechts om een klein deel van het beeld, zoals lichtaccenten. Een “oogverblindend” 1.500 nits volledig wit scherm, daar hoef je dus niet voor te vrezen. We gebruiken die quotes overigens niet zo maar, 1.500 nits is immers absoluut niet oogverblindend. Je kijkt dagelijks naar voorwerpen die heel wat helderder zijn. Zelfs op een licht bewolkte dag is een doorsnee bloem in de tuin 3.000 – 5.000 nits, zoals mooi geïllustreerd in deze video.

Kijk dus eerst een paar dagen naar wat verschillende HDR-content (gebruik bij voorkeur de Film beeldmode) om te wennen aan het nieuwe beeldmateriaal. Dat is advies dat we ook vaak geven aan mensen die hun tv laten kalibreren. Soms ben je zo gewend aan het beeld van je oude tv dat alles wat anders is “fout” lijkt. Na enkele dagen gaat dat gevoel weg.