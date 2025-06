Dreame lanceert betaalbare L40 Ultra AE robotstofzuiger

Betaalbaar is natuurlijk relatief. 699 euro is nog altijd veel geld, maar in de wereld van de high-end robotstofzuigers is dit een betaalbare prijs. Wat kun je dan verwachten voor 699 euro? De Dreame L40 Ultra AE heeft een zuigkracht van 19.000 Pa, zelfreinigend systeem met heet water, nauwkeurige obstakeldetectie, dweilen van rand-tot-rand en volledig geautomatiseerd onderhoud. Dit laatste moet je vaak met een korreltje zout nemen, want je moet altijd nog wel wat zelf doen, maar robotstofzuigers zijn vandaag de dag steeds meer onderhoudsarm.

De Dreame L40 Ultra AE wordt geleverd met twee gespecialiseerde borstels voor verschillende vloertypes en huishoudelijke behoeften, namelijk een verstelbare rubberen borstel voor zowel grotere stukken vuil en fijn stof en de TriCut Brush 3.0. Deze laatste is ontworpen voor huizen met huisdieren of mensen met lang haar. Met een ingebouwd mesje knipt het haren door, voorkomt het klitten en garandeert het volgens Dreame een constante prestatie.

De Dreame L40 Ultra AE onderscheidt zich als de enige robotstofzuiger in zijn prijsklasse met zelfreiniging op 75°C en biedt optimale hygiëne en gebruiksgemak. Met vier aanpasbare temperatuurinstellingen verwijdert hij effectief hardnekkig vuil zoals vet en kleverige vlekken. Een ingebouwde kalkremmer voorkomt kalkaanslag voor een soepele, langdurige werking. Dankzij MopExtend-technologie kan de robotarm kieren en verborgen randen bereiken, tot wel vier centimeter onder meubels, voor een grondige reiniging met de dweil. 3DAdapt-obstakeldetectie en Pathfinder Smart Navigation herkennen meer dan 120 soorten huishoudelijke objecten en plannen de efficiëntste route door het huis.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame L40 Ultra AE is nu verkrijgbaar voor 699 euro.

