Radiant Acoustics introduceert Clarity 4.2 luidsprekers

De Clarity 4.2 deelt veel van zijn geavanceerde componenten met de grotere 6.2. Hij is uitgerust met een 4-inch PURIFI USHINDI woofer, twee passieve radiatoren van hetzelfde formaat en een volledig symmetrische AMT tweeter. Deze combinatie stelt de luidspreker in staat een gecontroleerde bas tot 40 Hz te produceren en een gedetailleerd, ruimtelijk geluidsbeeld te creëren.

Bij de ontwikkeling van de Clarity 4.2 lag de focus op het integreren van de geluidszuivere drivertechnologie van de 6.2 in een compacter formaat, met behoud van een relatief toegankelijke prijs. Elk aspect van de luidspreker is gericht op een accurate en zuivere geluidsweergave. De PURIFI USHINDI woofer en de passieve radiatoren verminderen poortruis en zorgen voor een strakke bas. De AMT tweeter draagt bij aan de weergave van fijne details en een brede luisterervaring.

Het scheidingsfilter is opgebouwd uit hoogwaardige componenten en uitvoerig getest. De behuizing is vervaardigd uit 15mm MDF met interne versteviging en Basotect® akoestisch schuim. Het frontpaneel is een 12mm CNC-gefreesde aluminium plaat, wat bijdraagt aan de stevigheid en controle over resonanties.

De Clarity 4.2 wordt in Denemarken geassembleerd en getest. De prijs voor een paar Clarity 4.2 luidsprekers bedraagt € 2.598.