Yaber T2 Plus: een complete, draagbare projector (ADV)

Yaber T2 Plus

De Yaber T2 Plus is meer dan alleen een projector; het is een complete entertainmentoplossing in een draagbaar formaat. Met zijn indrukwekkende beeld- en geluidskwaliteit, lange batterijduur, slimme functies en ultieme draagbaarheid is het de ideale metgezel voor filmliefhebbers, gamers en professionals die flexibiliteit en prestaties eisen. De Yaber T2 Plus is te koop voor een adviesprijs van 379,99 euro en te koop bij onder meer Bol.com.