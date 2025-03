Verslag: ISE 2025 – Een hele brede beurs

AI en netwerken

Net door de enorme breedte van ISE zijn niet alle trends en producten die op deze beurs worden getoond relevant voor onze lezers. Een aantal willen we wel met je delen omdat ze toch interessant zijn. Een overkoepelende trend die uiteraard niet mocht ontbreken, is AI. Inmiddels heeft iedereen wel door dat AI-algoritmes een grote rol gaan spelen, en dat is ook zo als het gaat om smarthome en beeld. Het zal ook steeds belangrijker worden in pakweg digital signage, bijvoorbeeld om te reageren op klanten in een retailomgeving. Het moment dat je in een winkelstraat begroet wordt door een reclamebord dat inspeelt op iets heel specifiek voor jou komt steeds dichterbij.

Een interessante stap die op ISE 2025 belicht werd is het gebruik van immersieve audio bij live-events. Bij ruimtelijke audio denk je al gauw aan een hoofdtelefoon of een thuisbioscoop, waar content bijvoorbeeld in Dolby Atmos-formaat wordt beluisterd. De volgende stap zijn geluidseffecten die bijvoorbeeld in een concertzaal rondvliegen, wat kan dankzij beamforming en zelfs de inzet van bestuurbare line arrays met speakers die hun positie kunnen veranderen.

Hoewel ISE geen IT-beurs is, zijn met name netwerken onmisbaar bij moderne domoticasystemen en professionele AV-oplossingen. Ook op dat vlak viel er veel te zien, al viel het vaak wel weer in de sfeer van professionele oplossingen. Een gaming-router ging je in Barcelona niet tegenkomen, wel netwerkapparatuur dat snelheid, lage latency en vooral stabiliteit vooropzet. Als je als eigenaar van een peperdure villa een heel domoticasysteem hebt laten aanleggen, wil je vooral dat altijd werkt. Dergelijke klanten willen niet zitten knoeien met instellingen of toestellen zitten te herstarten. Veel vertrouwde namen uit de netwerkwereld dus, maar ook enkele onverwachte. Zo stelde Yamaha er gigabit switches voor die bedoeld zijn om video en audio in zeer hoge kwaliteit te transporteren.

Een idee dat hier en daar werd voorgesteld, is het gebruiken van meerdere radiotechnologieën om te zorgen dat er altijd wel een stabiele verbinding zou zijn. Los daarvan sprongen de meeste fabrikanten op de kar van Wi-Fi 6 en Bluetooth 5.3, wat een logische stap is op vlak van netwerken. Maar in de professionele markt duurt zo’n omslag altijd langer, want er wordt conservatief gekozen voor beproefde technologieën. Aan de slag gaan met fonkelnieuwe en mogelijk foutrijke technologie, dat laat de sector liever aan early adopter-consumenten over.