Review: Anker Soundcore Space One – Goed en goedkoop

Geluidskwaliteit

Het eerste wat ik dacht tijdens het luisteren was: Wat knap dat je tegenwoordig voor nog geen 100 euro al een koptelefoon kunt kopen met deze geluidskwaliteit. Sterker nog, wie goed zoekt kan deze koptelefoon al vinden voor 79,95 euro. De eerste indruk was dat Soundcore hier gaat voor dat typische JBL-geluid. Nadruk op het midden-laag, met een stevige beat en toch best wel gekleurd. In eerste instantie perfect voor muziek met een beat, maar voor genres als jazz of klassiek niet ideaal. Gelukkig heb je een 8-bands equalizer tot je beschikking om het geluid echt te finetunen. En daarmee kan je best veel winst behalen.

De Anker Soundcore Space One biedt een lekker brede soundstage om je helemaal in de muziek onder te dompelen. Uiteraard biedt dit model ondersteuning voor hi-res audio middels LDAC, maar dit moet je nog wel zelf inschakelen. Vervolgens komt er een firmware-update binnen die je uit moet voeren. Het batterijgebruik zal toenemen wanneer je LDAC gebruikt. Bij een dergelijke betaalbare bluetooth-koptelefoon is het altijd lastig om echt het verschil te horen tussen audiocodecs, maar het is fijn dat Soundcore ook ondersteuning biedt voor Hi-Res Audio. Een check in de ontwikkelaarsopties van onze telefoon laat zien dat LDAC goed werkt en de kwaliteit daadwerkelijk hoger is.

Op dit prijsniveau biedt de koptelefoon een fantastische geluidskwaliteit. Brede soundstage met een goede stereo-ervaring, ietwat gekleurd, maar met een lekker stevige beat terwijl ook het hoog niet vergeten wordt. Het is knap wat voor detail deze koptelefoon weet neer te zetten. Dat verwacht je helemaal niet in dit marktsegment. Kunnen we dan nog iets op het geluid aanmerken? Natuurlijk wel. Een vier keer zo duurdere koptelefoon is net wat overtuigender en biedt meer detail. Maar die is zeker niet vier keer zo goed als de Anker Soundcore Space One. Zijn we echt kritisch, dan kan het laag het soms net niet bijhouden wanneer een echt diepe bas vereist is. Speel met de equalizer of laat een HearID aanmaken in de app om het geluidsprofiel echt naar wens aan te passen. Het was vervolgens iedere keer opnieuw een positieve verrassing hoe overtuigend deze koptelefoon de muziek weet neer te zetten. Rock komt daadwerkelijk met een flinke portie agressie binnen, de beat bij dance, trance en pop is lekker aanwezig, terwijl je ook heerlijk weg kan dromen bij de rustige indie folk van een band als The Paper Kites.

We moeten wel vermelden dat de ANC teveel van invloed is op de geluidskwaliteit. Dat zien we wel vaker bij koptelefoons in het goedkopere marktsegment. Het is ietwat apart om te ervaren, maar zet je de ANC aan, dan dikt de koptelefoon het midden-laag wat meer aan. Zet je de ANC weer uit, dan is het weer meer in balans en keert de helderheid terug. Je kan dit gedeeltelijk wel oplossen door met de equalizer te spelen, maar de geluidskwaliteit is nu eenmaal beter als ANC uit staat. Dat is iets om rekening mee te houden.