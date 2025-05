Dreame H15 Pro Heat steelstofzuiger reinigt met heet water

Nog niet al te lang geleden lanceerde Dreame de H15 Pro steelstofzuiger. Dit model voor nat en droog reinigen was weer de opvolger van de H14 Pro, die wij onlangs zelfs nog getest hebben. Dit keer is het de beurt aan de Dreame H15 Pro Heat. In de basis identiek aan de H15 Pro, maar de toevoeging Heat duidt op heetwatergebruik. Het is volgens Dreame de eerste steelstofzuiger die reinigt met heet water en daardoor moeiteloos hardnekkig vuil zoals vetvlekken in de keuken kan aanpakken. Deze steelstofzuiger heeft een zuigkracht van 22.000 Pa, een RGB-sensor voor vuildetectie, AI-gestuurde DescendReach-robotarm en handsfree bediening via de app. Ook dit model kan helemaal plat op de vloer liggen om onder banken en kasten te reinigen.

Het paradepaardje is dus het gebruik van heet water. De Dreame H15 Pro Heat maakt gebruik van heet water van 85 graden om de borstelrol te reinigen en biedt zo een effectieve vloerreiniging met water van 55 graden. Volgens de fabrikant zorgt de combinatie van heet water en de speciale oliereinigingsoplossing van het merk voor oplossend vuil met een 3 keer zo hoge reinigingsefficiëntie. Voor de rest is deze steelstofzuiger identiek aan de H15 Pro steelstofzuiger.

Prijs en beschikbaarheid

De Dreame H15 Pro Heat is volgende week verkrijgbaar. Vanaf 19 mei koop je de steelstofzuiger met heetwateroplossing voor 699 euro via onder andere de website van Dreame.