F1 TV Pro start met uitzenden in 4K

De geruchten gingen al een tijdje rond, maar nu is F1 TV Pro ook daadwerkelijk begonnen met uitzenden in 4K. Het lijkt hierbij nog te gaan om een test, want het gaat om een select groepje gebruikers. Heb je een Apple TV 4K in huis? Dan kan je tijdens de huidige testdagen al in de 4K-beeldkwaliteit kijken. Gebruikers die via een andere mediaspeler of smart-tv naar de Formule 1 kijken moeten het voorlopig nog met de HD-stream doen. De verwachting is wel dat de 4K-beeldkwaliteit straks breder uitgerold gaat worden.

De 4K-stream gaat vergezeld van HDR-ondersteuning en een hogere bitrate. Volgens gebruiker Justevo op het Tweakers forum lag de bitrate voorheen op 6Mbit/s en bij de 4K-test op 14Mbit/s. Wat het met de prijs van het abonnement gaat doen als 4K breed uitgerold wordt naar F1 TV Pro is nog niet bekend. Mensen die al een jaarabonnement hebben kunnen voor 95 euro verlengen. Nieuwe abonnees kunnen enkel een abonnement per maand afsluiten voor 11,99 euro per maand.