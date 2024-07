Katy Perry promoot de Tech-Forward PerL oordopjes van Denon

De samensmelting van het kenmerkende geluid van Denon en de AAT-technologie van Masimo biedt luisteraars volgens het bedrijf een ongeëvenaarde diepte, detail en helderheid, nauwkeurig afgestemd op hun individuele luisterprofiel. De Denon PerL-oordopjes maken dit gepersonaliseerde luisterprofiel op basis van de volledige gehoorrespons van de gebruiker.

“Muziek speelt altijd al een grote rol in mijn leven. Het gaat niet alleen om luisteren; het gaat erom elke noot te voelen en de muziek te ervaren op een manier die past bij wie ik ben, waarbij elk detail me raakt. En dat is precies wat de PerLs van Denon waarmaken. Ze klinken alsof ze speciaal voor mij zijn gemaakt”, aldus Katy. “Deze samenwerking sluit perfect aan op de release van mijn nieuwe dance-pop-album en helpt mijn fans een geluidservaring te beleven die even uniek is als zijzelf. Met Denon PerL voelen mijn fans elke beat van hun favoriete nummers, waaronder mijn nieuwe single “Woman’s World” en mijn aankomende album.”

Katy Perry staat bekend om haar uitgesproken individualiteit en innovatieve muziek, wat haar de perfecte verpersoonlijking maakt van Denons streven naar gepersonaliseerde audio-ervaringen van hoge kwaliteit. De creatieve samenwerking begint met de release van een commercial van 60 seconden, gevolgd door een geïntegreerde mondiale campagne waarin geavanceerde technologie samenkomt met Katy Perry’s muzikale talent. De commercial, die wereldwijd op 2 juli wordt gelanceerd, bevat haar binnenkort uit te brengen nummer “Woman’s World” en is doorspekt met hints naar Katy’s aankomende album, wat een leuk interactief element toevoegt dat de kijkers zeker zal boeien.