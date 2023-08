Review: Bluesound PowerNode Edge – Compact en veelzijdig

Compacte speler

De PowerNode Edge ontving dit jaar een EISA Award. Daarbij werd uitdrukkelijk verwezen naar zijn compacte vorm. Terecht, want het is inderdaad een toestel dat niet veel groter is dan een paperbackboek: 22 x 4,5 x 19,3 cm. Terwijl het wél een volledig uitgeruste klasse D-versterker is met uitgebreide streamingopties (Bluetooth, AirPlay 2 en het BluOS-platform) en met een redelijk aanbod aansluitingen (optisch, analoog en HDMI). Let wel: er is één 3,5-mm input die dubbelt voor analoge en digitale signalen. Je kunt dus niet én een platenspeler aansluiten én een cd-speler met een optische kabel, je moet kiezen. Een gepaste kabel is ook nodig.

Door zijn slanke vorm en geringe hitteproductie is de Edge bovendien inzetbaar als motor voor inbouwspeakers. Of als je gewoon iets wil dat je kunt verstoppen in het tv-meubel. Er zijn trouwens beugels beschikbaar om de versterker aan de muur te hangen. Kies je hem wel op een zichtbare plaats te parkeren, dan kun je gebruikmaken van een IR-remote. Zo’n kastje is echter niet meegeleverd (zie verder). Ook bij een verborgen installatie is een afstandsbediening niet uitgesloten. Er is immers een input voor een infraroodoogje voorzien.

Hoewel de PowerNode Edge vrij anoniem oogt, is er vooraan wel een afgeschuinde zijde met daarop enkele verlichte touchknoppen. Het meeste controle krijg je echter via de BluOS-app (iOS, Android, Windows, macOS). Naar goede Bluesound-gewoonte is de PowerNode Edge beschikbaar in het matzwart of een satijnwit.