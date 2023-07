Toegankelijke high-end

Net zoals de R-N800A-receiver deel is van een grotere lijn, geldt dat ook voor de NS-600A-speakers die in mei werden aangekondigd. Maar het is wel net anders. Yamaha wordt dan wel al decennia herkend als een belangrijke fabrikant van hifi- en AV-componenten, qua luidsprekers is die erkenning er niet. Niet dat het merk pas recent met weergevers is begonnen. Voor de studio- en pro-wereld heeft Yamaha altijd het nodig gehad. Voor hoger gepositioneerde hifi-speakers is het echter grijpen naar een vroeger verleden. Althans, tot voor kort, want met de NS-5000 3-wegs-luidsprekers lanceerde het merk in 2019 een echt statement. Niet in het minst omdat het koos voor een grote behuizing die op lage stands hoort te staan. Denk aan het type speaker zoals je wel eens ziet in films die zich afspelen in de jaren zeventig. Of aan andere vintage-ontwerpen, zoals de Classic-lijn van JBL of de retromodellen van Britse merken als Wharfedale of Mission. Een verschil wel: Yamaha begon met een vlaggenschip, geprijsd aan circa 8.250 euro per stuk. Sindsdien heeft het stelselmatig lagere gepositioneerde modellen geïntroduceerd. De NS-600A is het voorlopige sluitstuk in dit stappenplan – en meteen ook de betaalbaarste in deze lijn. Al blijft deze boekenplankspeaker nog altijd wat hoger mikken. Per paar liggen ze voor net geen 2.400 euro in de winkel. Het is dus zeker geen budgetaanbod.

Yamaha wil met zijn speakers verwijzen naar z’n muziekinstrumenten, in het bijzonder z’n bekende piano’s. Dat lukt goed met de NS-600A. Er is natuurlijk die zwarte lak, waardoor je meteen denkt aan een piano (en waarvoor je wel een stofdoekje in de buurt moet houden). De afgeronde hoeken en de kast die taps naar de achterkant toeloopt hebben eveneens iets sierlijk. Ook goed gedaan is hoe de tweeter en de ZYLON-driver naadloos in de baffle van de NS-600A zijn opgenomen. Als je die niet wil zien, hang je magnetisch de roosters op de voorkant. Apart maar wel knap: het rooster buigt mee over de bovenkant van de speaker.

Ze ademen een zekere klasse uit, vinden we, en onderscheiden zich hiermee van de rest van het speelveld. Wel is de uitstraling eerder Japans-minimalistisch. Het is geen outspoken design. Een kleine blikvanger achteraan is wel de Twisted Flare Port-baspoort, met zijn vorm die aan een bloem doet denken. Die zorgt ervoor dat de speaker geen ongewenste geluiden (‘chuffing’) maakt als je het volume opendraait.