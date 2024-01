MOMENTUM True Wireless 4 ​ ​ ​ ​ ​

​De MOMENTUM True Wireless 4 werd voorzien van meer dan een dozijn verbeteringen, gebouwd op het Qualcomm S5 Sound Gen 2-platform en Snapdragon Sound Technology voor aptX lossless geluidskwaliteit en ultralage latentie. De Bluetooth 5.4-oordopjes leveren eveneens Auracast-ondersteuning en een herzien antenne-ontwerp voor een betere signaalcontinuïteit onderweg.

Verder komen de oortjes met verbeterde Adaptive ANC, doorontwikkelde afstemming en een geüpgraded batterijsysteem. De vierde generatie MOMENTUM-oortjes pakt uit met 7,5 uur non-stop luisterplezier, een Qi-oplaadetui, en snelladen via USB-C. MOMENTUM True Wireless 4 zal beschikbaar zijn in drie kleurstellingen: zwart koper, metallic zilver en grafiet — en zal beschikbaar zijn voor pre-ordering op 15 februari voor € 299,90.

ACCENTUM Plus

De nieuwe ACCENTUM Plus stelt een premium hoofdtelefoon-luisterervaring voor een lagere prijs voorop. De Bluetooth 5.2-hoofdtelefoon legt de nadruk op geluidskwaliteit, batterijduur en connectiviteit – met ondersteuning van alle populaire codecs waaronder aptX Adaptive voor een optimale sound, ongeacht waar je de 50 uur luistertijd per batterijlading wil gebruiken. Een oorschelp met aanraakfunctie – zoals die ook gebruikt wordt in de vlaggenschipserie MOMENTUM – biedt een intuïtieve bediening van de functie, zonder dat je naar knoppen moet zoeken of in de menu’s moet duiken.

Voor intensieve gebruikers bieden de multipoint-connectiviteit, windreductie en aanpasbare zijtonen gebruikers de mogelijkheid tot aanpassing aan de wereld rondom hen. Adaptive ANC optimaliseert zijn ruisdoel, voor een constante aanpassing aan wijzigingen in het omgevingsgeluid rondom de drager. Zo worden afleidingen beperkt, zodat de subtiele details in je content kunnen doorschermeren. En voor al die momenten waarop draadloos luisteren niet toegelaten is, wordt een audiokabel meegeleverd waarmee je kunt aansluiten op entertainmentsystemen aan boord van het vliegtuig of andere hoofdtelefoonuitgangen. Het volledige pakket kan worden opgeborgen in het meegeleverde reisetui. ACCENTUM Plus zal verkrijgbaar zijn in een zwarte en een witte kleurstelling en zal beschikbaar zijn vanaf 20 februari voor € 229,99.

MOMENTUM Sport

De Sennheiser-sound krijgt een boost met realtime biometrische feedback in de MOMENTUM Sport, draadloze oortjes die geoptimaliseerd werden voor fitness. Deze integreren zowel een fotoplethysmografie-hartslagsensor (PPG) als een lichaamstemperatuursensor die gegevens naar populaire fitnessapps en -toestellen kunnen doorsturen. De hartslaggegevens van MOMENTUM Sport connecteren en integreren met populaire sporttoestellen en -apps zoals Apple Watch/Health, Garmin Watch/Connect, Strava, Peloton en dergelijke. Voor de eerste keer ooit zullen gebruikers in een niet-Polar product over volledige toegang tot Polars selecte biosensing-capaciteiten en data-analyse kunnen beschikken – inclusief lichaamstemperatuur – en zo realtime insights krijgen tijdens hun training, en een diepgaandere offline analyse via het Polar Flow-app ecosysteem.

Om het geluid van voetstappen, ademhaling en andere afleiding van lichamelijke oorsprong te minimaliseren beschikken de oortjes over een akoestisch verluchtingskanaal en half-open ontwerp voor een natuurlijk omgevingsbewustzijn. Een aanpasbare Transparantie-modus, Antiwind-modus en Adaptive Noise Cancelling-modus zorgen dat de gebruiker makkelijk kan aanpassen naarmate zijn omgeving verandert. Het geheel nieuwe akoestische systeem beschikt over een nieuw ontworpen transducer. Met hun IP55-bestendigheid tegen zweet en water, schokbestendige chassis en oordopjes die bestand zijn tegen verstopping zijn de MOMENTUM Sport-oortjes gebouwd om de beproevingen van elke work-out te weerstaan. Het draagetui met Qi-functie is robuust en IP54-geclassificeerd, en slaat tot drie extra ladingen voor de oortjes op, waarmee de afspeeltijd van maximaal 6 tot maximaal 24 uur in totaal stijgt. Een snellaadfunctie biedt tot 45 minuten afspeeltijd na slechts 10 minuten USB-C laden. MOMENTUM Sport zal beschikbaar zijn vanaf 9 april, met een verkoopprijs van € 299,90 en drie kleurstellingen: Polar Black, Burned Olive en Metallic Graphite.