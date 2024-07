Review: Sonos Ace – hoe bevalt de eerste hoofdtelefoon van Sonos?

Wat is de Sonos Ace?

De Sonos Ace is op het eerste gezicht een noise-cancellingkoptelefoon zoals er wel meer zijn, maar dankzij zijn adviesprijs van 499 euro plaatst Sonos dit model bij de premium modellen in de markt. Ook het strakke design dat de 40-mm drivers herbergt komt overeen met de concurrentie, en met een batterijduur van 30 uur waarbij ruisonderdrukking is ingeschakeld doet Sonos ook mee in de bovenste regionen. Waar Sonos wel een eigen weg kiest is de bediening, met fysieke knoppen in plaats van touch.

De Ace is voorzien van actieve ruisonderdrukking, aangestuurd door acht microfoons. De hoofdtelefoon is met de nieuwere Qualcomm-chipsets uitgerust, waardoor het de Bluetooth 5.4 de aptX Lossless-codec ondersteunt (naast SBC en AAC). Voor connectiviteit is alleen bluetooth aanwezig, en een fysieke aansluiting voor een usb-c-naar-minijack-kabel. WiFi behoort dus niet tot de mogelijkheden.

Een unieke functie van de Ace is de koppeling met een Sonos Arc-soundbar. Hiermee kun je audio van de soundbar via de hoofdtelefoon weergeven, inclusief ruimtelijke audio (zoals Dolby Atmos) en headtracking. Sowieso ondersteunt de hoofdtelefoon ruimtelijke audio en kan headtracking (het volgen van de bewegingen van het hoofd) ook geactiveerd worden zonder koppeling met de Arc-soundbar. Headtracking werkt echter het beste bij ruimtelijke audio.

De Sonos Ace ligt in de winkels voor 499 euro. De Sonos-koptelefoon is beschikbaar in zwart en “soft” white.