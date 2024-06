OnePlus Nord CE4 Lite 5G is vanaf 1 juli verkrijgbaar voor 329 euro

De OnePlus Nord CE4 Lite 5G brengt diverse functies van high-end smartphones, zoals de OnePlus 12, naar een betaalbaar alternatief. Denk bijvoorbeeld aan 80W laden van de 5.110 mAh-batterij en een helder amoled-scherm van 2.100 nits met verversingssnelheid van 120Hz.

Dit is de OnePlus Nord CE4 Lite 5G

De smartphone heeft een groot 6,67-inch 120Hz Amoled-scherm met een piekhelderheid van 2.100 nits. Dankzij Aqua Touch kan je het toestel ook goed bedienen wanneer het scherm nat is. Aan boord vinden we verder de Qualcomm Snapdragon 695 chipset met 8 GB werkgeheugen en 256 GB opslaggeheugen. Je kan een geheugenkaart plaatsen om het opslaggeheugen uit te breiden. Het toestel ondersteunt micro-sd-kaarten tot 2 TB, wat meer dan voldoende moet zijn voor al je apps en foto’s. De smartphone beschikt verder over dual stereo speakers en een 3,5mm koptelefoonaansluiting. Je kan dus ook je bedrade oordopjes gebruiken in combinatie met de smartphone.

Foto’s maken kan met de hoofdcamera van 50 megapixel met optische beeldstabilisatie. Verder vind je een dieptesensor van twee megapixel en een selfiecamera van zestien megapixel op het toestel. De smartphone draait op Android 14 met OxygenOS 14 en krijgt twee grote Android-updates en drie jaar beveiligingsupdates.

Prijs en beschikbaarheid

De OnePlus Nord CE4 Lite 5G is vanaf 1 juli in Nederland en België verkrijgbaar voor 329 euro. Je kan kiezen uit de kleuren Super Silver en Mega Blue.