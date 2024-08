Wat zijn de trends achter de nieuwe EISA Awards?

Toonaangevend streaming

Op hoofdtelefoonvlak was er oog voor de traditionele kant van de headfi-wereld, met een award voor The Composer van Austrian Audio (dat bestaat uit ex-ingenieurs van AKG). Maar ook de draadloze DALI IO-12 kreeg een prijs, als roerganger van de luxueuze NC-koptelefoontrend. Twee DAC/hoofdtelefoonversterkers van iFi Audio vielen ook in de prijzen.

Dat de populaire DMP-A8 van Eversolo een EISA Award zou winnen, stond in de sterren geschreven. Deze streamer-DAC-voorverversterker wordt wereldwijd bejubeld, onder meer dankzij de sterke prestaties van z’n duochip AKM-DAC. Ook de NAD M66 is een echt baanbrekend toestel, met name door de ondersteuning voor meerdere subwoofers en Dirac Live Bass Control. En het klinkt ook fantastisch. Helemaal aan het andere uiterste is er de WiiM Amp, een heel betaalbare versterker met geweldige streamingmogelijkheden én HDMI-eARC. En dat voor nog geen 400 euro.

Uitstekende streamingopties, naast een goede phono-ingang en HDMI-ARC, waren een hoofdreden om een award te geven aan de kleine PSB Alpha IQ’s. Dit is de eerste stereoset met BluOS ingebouwd, waardoor deze speakers (ook beschikbaar in een kek oranje of geel!) naadloos passen in een ruimer multiroomsysteem. Alleenstaand scoren ze ook.