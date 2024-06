Review: DALI iO-12 – Heeft alles in huis

Focus op functionaliteit

In de glanzende afdekkap van de rechter oorschelp zijn slim bedieningsknoppen geïntegreerd. Wanneer je eenmaal in de middelste cirkel drukt, neem je een telefoongesprek aan of pauzeer je de muziek. Bij tweemaal drukken skip je een track voorwaarts, bij driemaal drukken een track terug. Druk je de buitenste ring aan de bovenzijde in, dan verhoog je het volume en met een druk op de onderzijde verlaag je deze logischerwijze. Vervolgens zijn in de zijkant van de rechter oorschelp enkele druktoetsen opgenomen. Met de powerbutton schakel je de IO-12 in en wanneer je deze langer ingedrukt houdt, springt de ‘12’ in bluetooth pairing-mode. Met de equalizerknop schakel je tussen een Hi-Fi of Bass klankinstelling. De ANC-knop schakelt de actieve ruisonderdrukking of Transparency mode in. Via de twee neerwaarts gerichte controlelampjes lees je in een oogopslag de status van bluetooth en acculading af.

Waar de DALI zich vooral in positieve zin onderscheidt van de klassegenoten is de eenvoudige wijze waarop de instellingen en batterijstatus aan je worden gemeld. Namelijk met gesproken berichten. Wanneer je de IO-12 inschakelt meldt deze direct de resterende acculading in procenten en dat deze verbonden is wanneer je deze via bluetooth hebt verbonden met de muziekbron. Druk je onderweg op de knop voor de equalizatie of ruisonderdrukking, dan meldt de slimme DALI direct welke instelling je hebt verkozen zodat je altijd precies weet onder welke condities je naar muziek luistert. De keerzijde is dat DALI geen smartphone-app voor de IO-12 heeft ontwikkeld. Alle bediening geschiedt uitsluitend via de rechter oorschelp.

Dit topmodel van de Deense luidsprekerfabrikant onderscheidt zich van de IO-4 en IO-6 familieleden door het gebruik van speciaal voor deze IO-12 ontwikkelde drivers met een lichte 50 mm conus van papiervezel en ‘low loss’ rubberen randen. Deze drivers zijn net als de drivers van de high-end EPICON- en RUBICON-luidsprekermodellen voorzien van SMC-technologie (Soft Magnet Composite) waarmee deze drivers dankzij het ontbreken van ijzer in het motorsysteem een lage Eddy current (wervelstromen), ultra lage hysteresis en een lage harmonische vervorming leveren. De drivers hebben een impedantie van 25 ohm, leveren een indrukwekkende frequentieresponse van 10 tot 48.000 Hz binnen de drie decibel marges en de maximale geluidsdruk bedraagt een veilige honderd decibel. Hiermee is deze hoofdtelefoon prima geschikt om met een smartphone of laptop aan te sturen, maar zal excelleren met een hiervoor ontwikkelde hoofdtelefoonversterker of hi-res muziekspeler.