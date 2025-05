Na 45 jaar stapt Pioneer uit de markt voor schijfjes

Hoewel het nieuws wellicht minder impact heeft op de markt voor Ultra HD Blu-ray spelers voor thuisbioscopen, waar Pioneer zich al eerder geruisloos uit terugtrok, is het toch een significant moment. Pioneer kan met recht een pionier in de disc-technologie genoemd worden. Het bedrijf introduceerde in 1980 een van de eerste LaserDisc-spelers, nog voordat de CD zijn opmars maakte. Ondanks dat Philips de LaserDisc ontwikkelde, werd Pioneer door velen gezien als de drijvende kracht achter het formaat, mede door hun constante technologische innovatie. Net als de huidige Ultra HD Blu-ray bleef de LaserDisc destijds echter een nicheproduct, terwijl de goedkopere VHS-cassette de huiskamers veroverde.

Pioneer heeft door de jaren heen ook een belangrijke rol gespeeld in de markten voor CD-, DVD- en Blu-ray-spelers. Het bedrijf bood zelfs tijdelijk Ultra HD Blu-ray spelers aan, maar de productie hiervan werd tijdens de coronacrisis gepauzeerd en niet meer hervat. Zonder officiële communicatie verdween Pioneer zo al eerder van de markt voor 4K-spelers. Nu volgt dus het afscheid van de pc-markt.

De beslissing van Pioneer komt niet als een grote verrassing. Het gebruik van optische schijfladers in pc’s en laptops is de afgelopen jaren drastisch afgenomen. Steeds minder consumenten maken er nog actief gebruik van. Pioneer reageert hiermee op de veranderende behoeften van de markt. Zelfs bij de aankoop van fysieke pc-games wordt tegenwoordig vaak enkel een code in de verpakking geleverd om het spel digitaal te downloaden, in plaats van een fysieke schijf.

Pioneer zal zich in de toekomst voornamelijk richten op de ontwikkeling en productie van in-car audiosystemen, DJ-apparatuur en AV-receivers.