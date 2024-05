Review: TCL 115X955 – 115-inch miniled lcd-televisie

TCL 115X955 - Beeldverwerking

De Mediatek Pentonic 700 is ook verantwoordelijk voor alle beeldverwerking. Die chipset zagen we al in een aantal modellen van vorig jaar maar volgens TCL is er wel nog wat gesleuteld aan de prestaties via software. Zo zou de upscaling wat verder verbeterd zijn, maar we merken nog steeds dat je best de scherpte-instelling op nul laat staan omdat het systeem anders iets te veel scherpte toevoegt. Afgezien daarvan is de upscaling prima. De processor kan goed ruis wegwerken en geeft fijne kleurgradiënten prima weer. Is het beeldmateriaal te sterk gecomprimeerd en zijn er zichtbare kleurbanden, dan kan je “Superieure Gradatie” activeren. Het verwijdert subtiele en smalle kleurstroken, maar zodra die iets te breed of te duidelijk zijn, weet hij er geen raad meer mee. Je verliest ook een minimum aan detail in out-of-focus achtergronden, dus activeer het enkel indien nodig. TCL liet tijdens de demo’s ook duidelijk blijken dat je beter voor hoogkwalitatief beeldmateriaal kiest, namelijk 4K indien mogelijk. Zeker op dit soort grote schermen is dat uitstekend advies. Hoe goed beeldverwerking ook is, een upscaled SDR-beeld zal er nooit zo goed uitzien als een native 4K HDR-beeld.

Het paneel ondersteunt niet alleen 4K144 (uiteraard enkel te leveren via een PC), maar pc-gamers kunnen zelfs tot Full HD aan 240Hz aanleveren. Zelfs 4K kan in 240Hz weergegeven worden, ten koste van wat verticaal detail waarbij de processor de helft van de verticale lijnen weggooit voor alle bewerkingen, en het paneel uiteindelijk zelf de ontbrekende lijnen terug interpoleert. Maar op dit grote scherm, waar je dat soort fouten toch veel gemakkelijker ziet, vinden we dat een slechte zaak. In elk geval is de bewegingsscherpte ook in 120Hz al uitstekend. Er blijft een kleine vage rand, waardoor je een beetje detail verliest, maar dat is te verwachten. De motion interpolation leverde goede resultaten, maar kon bij heel snelle camerabewegingen een beetje aarzelen waardoor wat schokken zichtbaar bleven.