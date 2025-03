Sony introduceert WF-C710N draadloze oordopjes

De Sony WF-C710N beschikt over dubbele microfoons die het omgevingsgeluid detecteren en dankzij noise cancelling het geluid van buiten zoveel mogelijk maskeren. De ANC is volgens Sony verbeterd ten opzichte van de voorganger van deze oortjes, namelijk de WF-C700N uit 2023. Ook Sony’s Ambient Sound-modus is aanwezig om omgevingsgeluid juist binnen te laten net als Adaptive Sound Control om omgevingsgeluid automatisch te detecteren en de instellingen hier op aan te passen. Deze functie herkent locaties die je vaak bezoekt en kan automatisch geluidsmodi kiezen die bij de situatie passen. Via de Sony Sound Connect-app kun je de noise cancelling overigens ook zelf naar wens aanpassen.

De oortjes gaan 30 uur mee op de batterij en vijf minuten laden geeft gelijk alweer 60 minuten gebruik. De Sony WF-C710N zijn voorzien van 5mm drivers met DSEE (Digital Sound Enhancement Engine). Muziek moet met een krachtige bas en heldere stemmen worden overgebracht. Via de Sony Sound Connect-app heb je ook toegang tot een equalizer om het geluid naar wens aan te passen. Bediening kan via touch control en de oortjes zijn IPX4-waterbestendig.

Prijs en beschikbaarheid

De Sony WF-C710N zijn verkrijgbaar in de kleuren glasblauw, roze, wit en zwart en komen met een cilindrisch oplaaddoosje. Ze zijn per direct verkrijgbaar voor 120 euro.