Review: Hisense 65U79NQ (U79NQ/U72NQ/U7NQ-series) miniled tv

Hisense 65U79NQ - Gebruiksgemak en smart tv

VIDAA 7.6 verschilt op wat kleine cosmetische aanpassingen niet van VIDAA 7 dat we vorig jaar al zagen op de Hisense toestellen. De belangrijkste troef van dit smart tv-systeem is zijn vlotte navigatie en goede responsiviteit. Het Home-scherm is ondertussen bij bijna alle smart tv-systemen hetzelfde geworden. De bovenste helft van het Home-scherm is voorbehouden voor een carrousel van gesponsorde content, in dit geval voor films of series of VIDAA-functies. Centraal in beeld staat een rij van maximaal vijfentwintig apps. Onderaan wordt trending content getoond. Wanneer je naar beneden scrolt, schuiven de apps naar boven. Zodra je er een selecteert, verschijnen er aanbevelingen indien de app die beschikbaar maakt. Nog verder naar onder vind je meer rijen met aanbevelingen, per app gesorteerd, maar waarover je geen controle hebt.

Links op het Home-scherm vind je vijf functies: het eventueel ingelogde profiel, de zoekfunctie, meldingen, ingangen en instellingen. Wil je een profiel gebruiken, dan moet je inloggen met een VIDAA-account, en binnen een account kan je meerder profielen maken.

Het menu voor de ingangen en instellingen is ook grotendeels ongewijzigd. De instellingen zijn goed georganiseerd, in de beeldinstellingen zien we een nieuwe logische organisatie van de talrijke functies.

Lees ons artikel over VIDAA U voor een volledig overzicht van de mogelijkheden.