DALI brengt kleuroptie Mocha Grey uit voor IO-12 hoofdtelefoon

De IO-12 is uitgerust met custom 50mm drivers en biedt zowel draadloze (aptX Adaptive Bluetooth) als bedrade (USB-C en 3,5mm) connectiviteit, inclusief Active Noise Cancellation (ANC). De toepassing van SMC in het magneetsysteem is ontworpen om hysterese te verminderen, wat resulteert in een vermindering van ongewenste vervorming van het audiosignaal. In combinatie met DALI’s papiervezel-conussen beoogt dit een heldere en muzikale geluidsweergave.

De hoofdtelefoon ondersteunt Hi-Res Audio tot 24bit/96kHz via de USB-C-aansluiting, afhankelijk van de bron. De batterij biedt tot 35 uur luistertijd. De IO-12 is voorzien van leren oorkussens en hoofdband, een opvouwbaar ontwerp en spraakassistentie-ondersteuning. De Mocha Grey variant zal verkrijgbaar zijn voor een adviesprijs van €999.