Slim op vakantie: Zo kun je je camper en caravan onderweg beveiligen

De basis van veilig op reis

Allereerst zijn daar natuurlijk de algemene tips. Zorg ervoor dat je zo min mogelijk waardevolle spullen achterlaat. Dieven komen vaak binnen via de zijdeur, dus zorg voor een extra goed slot. Ook de zijramen zijn populair voor inbrekers, daar deze in principe zo met een schroevendraaier geopend kunnen worden. Ben je onderweg naar je vakantiebestemming en wil je ergens overnachten? Zoek dan een camping of camperplaats uit en ga niet langs de snelweg of in een achterafbuurt staan.

Naast diefstal van je bezittingen in je camper of caravan moet je ook oppassen voor het volledig meenemen van je vakantiehuis op wielen. Nu is dat bij een caravan vaak nog iets lastiger dan bij een camper, maar je zult niet de eerste zijn die terugkomt van een dagtochtje of een middagje winkelen en je camper is nergens meer te vinden. Met name in Zuid-Europa zijn campers erg populair onder het dievengilde. Bij terugkomst na een bezoek aan een stad of dorp blijkt de camper gewoon meegenomen te zijn vanaf de parkeerplaats. De media werden vorige zomer overspoelt met dergelijke berichten en dat wil jij als vakantieganger natuurlijk absoluut niet meemaken.

Helemaal voorkomen kun je het nooit, maar je kunt het risico op diefstal van je bezittingen of je volledige camper of caravan wel zoveel mogelijk beperken. Waarom zou je een hele dure camper of caravan kopen en dan besparen op een goed slot of beveiligingscamera? Die paar honderd euro extra zijn het waard om het risico zoveel mogelijk te beperken.