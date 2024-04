Motorola lanceert Edge 50-serie met Ultra als topmodel

De drie nieuwe smartphones in de Edge 50-serie hebben een aantal zaken gemeen, zoals een high-end design, een geavanceerd camerasysteem en kunstmatige intelligentie. De toestellen zijn stof- en waterdicht dankzij IP68 en voor het design maakt Motorola gebruikt van materialen als echt hout, parelmoerafwerking handgemaakt in Italië, vegan leer en suède. Moto AI, kunstmatige intelligentie, moet de gebruiker helpen om interacties te verbeteren, content te creëren, het toestel te personaliseren en informatie te verkrijgen.

Het camerasysteem is ontworpen in samenwerking met Pantone, een bedrijf dat kleurcoderingen publiceert. Hierdoor wil Motorola gebruikers de wereld laten vastleggen met exact dezelfde kleuren als in het echte leven. Het gaat hier om zogenaamde ‘Edge-toestellen’, smartphones met gebogen schermranden. Motorola belooft drie grote Android-updates en vier jaar beveiligingsupdates voor de Edge 50-serie.

Dit is de Motorola Edge 50 Ultra

De Motorola Edge 50 Ultra is het toptoestel van de drie. Verkrijgbaar met een aluminium frame, Gorilla Glass Victus en premium materialen als echt hout en veganistisch leer heeft Motorola dit toestel met het beste camerasysteem uitgerust. Achterop vinden we twee camera’s van 50 megapixel (hoofdcamera en ultragroothoek) en een 64 megapixel telephotocamera. Hiermee kun je 3x optisch zoomen en 100x digitaal inzoomen om dichtbij je onderwerp te komen. Moto AI helpt om de fotoprestaties te optimaliseren. Het toestel heeft verder een 144Hz oled-scherm van 6,7-inch met een resolutie van 2.712 bij 1.220 pixels, een Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, tot 16 GB werkgeheugen en tot maar liefst 1 TB opslaggeheugen.

Dit is de Motorola Edge 50 Pro

De Motorola Edge 50 Pro is het tussenmodel in de serie. Het neemt een aantal eigenschappen over van het Ultra-model, maar dan voor een betaalbaardere prijs. Zo beschikt ook dit model over een hoofdcamera van 50 megapixel, maar dan met een ultragroothoek van dertien megapixel en telefotocamera van tien megapixel. Het toestel lijkt hetzelfde 6,7″-scherm te hebben van 144Hz als het Ultra-model met tevens een resolutie van 2.712 bij 1.220 pixels. De processor is een Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 en verder heeft het toestel 16 GB werkgeheugen en 512 GB opslaggeheugen.

Dit is de Motorola Edge 50 Fusion

De Motorola Edge 50 Fusion is het goedkoopste toestel van de drie. Tevens met 6,7-inch oled-scherm, maar dit keer met een HD-resolutie. Wel beschikt het scherm over een 144Hz vernieuwingsfrequentie. aan boord vinden we de Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB of 12 GB werkgeheugen en 256 GB of 512 GB opslaggeheugen. Het toestel heeft een hoofdcamera van 50 megapixel en ultragroothoek van dertien megapixel.

Prijs en beschikbaarheid

De Motorola Edge 50 Ultra heeft een adviesprijs van 999,99 euro en is vanaf eind mei beschikbaar in de kleuren Forest Grey (vegan leer), Nordic Wood (hout) en Pantone Peach (vegan leer).

De Motorole Edge 50 Pro gaat 699,99 euro kosten en is per direct beschikbaar in de kleuren Black Beauty (vegan leer) en Moonlight Pearl (handgemaakt door Mazzucchelli) en Luxe Lavender (vegan leer).

De Motorola Edge 50 Fusion is medio mei verkrijgbaar in drie verschillende uitvoeringen: 8 GB/256 GB in de kleuren Marshmellow Blue (vegan leer) en Forest Blue met een prijs van 349,99 euro, 12 GB/256 GB in de kleuren Hot Pink (vegan suede), Marshmellow Blue (vegan leer) en Forest Blue voor 399,99 euro. Tot slot de 12 GB/512 GB in de kleur Forest Blue voor 449,99 euro.

Motorola lanceert tevens twee nieuwe setjes oordopjes met de Moto Buds+ voor 149,99 euro en de reguliere Moto Buds voor 59,99 euro. De Moto Buds+ zijn per direct verkrijgbaar en de reguliere Moto Buds vanaf begin mei.