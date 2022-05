Slim op vakantie: Zo heb je overal wifi met een MiFi-router

Kies je simkaart

En wat voor simkaart heb je dan nodig? Je kunt een speciale data-simkaart gebruiken, want je hebt natuurlijk geen belminuten nodig, maar alleen het data-gedeelte van je abonnement. Het hoeft echter niet. Je kunt ook gewoon je normale simkaart uit je smartphone halen en deze in de MiFi-router drukken. Let echter wel op de hoeveelheid GB’s bij je data-abonnement. De data vliegt er doorheen als iedereen gebruik gaat maken van de mobiele wifi-router.

Onze tips is dan ook om een simkaart te gebruiken met een onbeperkt aantal GB’s. Zo kun je zonder zorgen met het hele gezin internetten op vakantie. En het goede nieuws is dat je in vrijwel de gehele Europese Unie gebruik kunt maken van het abonnement dat je gewoon in Nederland af hebt gesloten, zonder extra kosten. Sluit gewoon een sim-only onbeperkt data-abonnement af en je bent de hele vakantie voorzien. Voor 15 tot 20 euro per maand heb je al een sim-only abonnement met onbeperkt internet. Check voor de zekerheid wel even de voorwaarden. En wil je liever prepaid? Ook dat kan. Voor de MiFi-router maakt het niet uit. Via prepaid zijn er vaak ook bundels af te sluiten voor een dag, weekend of de gehele maand met onbeperkt internet. Buiten de Europese Unie, en dat kunnen ook landen in Europa zijn, ben je vaak beter af als je een prepaid simkaart lokaal haalt. Dan betaal je gewoon de lokale kosten.

Let in alle gevallen goed op dat onbeperkt internet ook echt onbeperkt is, dat kan namelijk nogal eens verschillen per provider.