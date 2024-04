Waarom een scherm?

In het midden is er een fors wit OLED-scherm voorzien, met links en rechts grote draaiknoppen. Waarom een display op een phonovoorversterker, vraag je je mogelijk af? Het is niet bepaald een typisch iets voor een analoog apparaat. In dit geval blijkt het een slimme toevoeging en niet een gimmick. Bij deze Nu-Vista Vinyl 2 moet je immers niet knoeien met dip-switches of andere onhandige schakelaars om het toestel correct in te stellen voor een bepaalde cartridge. Dat doe je hier gewoon via het on-screen menu. Dat past weer bij het profiel van een gebruiker die graag echt experimenteert met verschillende elementen.

Er is ook een verrassend kloeke remote bij de Vinyl 2. Het is dezelfde afstandsbediening uit één stuk aluminium gefreesd als bij de andere Nu-Vista’s, maar wel met aangepaste toetsen. Hiermee kun je tijdens het luisteren de gain (waarbij je ook extreme opties hebt) en load verhogen of verlagen. Of de subsonische filter inschakelen, en dat in drie stappen.