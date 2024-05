Q Acoustics lanceert 3000C-serie luidsprekers

Q Acoustics voorziet de nieuwe modellen in de 3000c-serie van een C3 Continuous Curved Cone middentoner/woofer. De C3-driver combineert de basprestatievoordelen van een traditionele rechte conische conus met de middentonen en high-end controle van een uitlopende conus. De 3000c-serie is visueel minimalistisch, zonder opvallende verbindingen of bouten. Een nieuwe driverbekleding uit één stuk, in gesatineerd nikkel en gesatineerd chroom (alleen wit) biedt een verfijnde verbetering aan de voorkant van de kast, terwijl alle nieuwe afwerkingen het designaspect van de serie compleet maken. Het vloerstaande model 3050c beschikt over eenmassief aluminium stabilisatorontwerp dat voor het eerst werd geïntroduceerd in de M40. Het hele assortiment is voorzien van aan de bovenkant verstelbare spikes voor een eenvoudigere waterpasstelling en omvat ook een aansluitpaneel uit de 5000-serie, met luidsprekeraansluitingen met laag profiel voor eenvoudige plaatsing in de buurt van een muur.

Elk model in de 3000c-serie is voorzien van de akoestische kastinnovaties die voor het eerst werden geïntroduceerd in de hoogwaardige Concept-reeks luidsprekers, waaronder het ontwerp van de tweeterbehuizing, P2P (Point 2 Point) versteviging en (in de vloerstaande 3050c) Helmholtz Pressure Equalizers (HPE) buis technologie. De 3000c-tweeter hermetisch afgesloten en mechanisch geïsoleerd of ‘zwevend’ van het front. Dit voorkomt interne drukmodulaties vanuit de kast en vanuit de aangrenzende middentoner/woofer. De binnenkamer is ook nauwkeurig geventileerd voor minder vervorming, met een lager cross-over punt voor optimale integratie door het cross-over gebied. P2P interne versteviging is aangebracht op interne delen van de kast die gevoelig zijn voor galm in de lage frequenties. Deze versterking levert een scherper stereobeeld en een breder, beter gecontroleerd geluidsbeeld op.

De nieuwe 3000c-serie is niet alleen geschikt voor tweekanaals gebruik, maar kan ook een getalenteerde maar 5.1-thuisbioscoopopstelling vormen. Het systeem wordt geleverd in twee 5.1-combinaties: de 3010c 5.1 en de 3050c 5.1 luidsprekerpakketten. De kern van dit home entertainment-assortiment wordt gevormd door centermodel 3090c, terwijl de koper kan kiezen uit de slanke 3060S-subwoofer of de krachtigere Q B12 voor krachtige maar genuanceerde lage tonen.

Prijzen en beschikbaarheid