NLZIET wordt duurder en lanceert abonnement met reclame

NLZIET, je kent het vast wel. De streamingdienst laat je tv kijken op de nieuwe manier. Geen reclames en alles live en on demand terugkijken van NPO Plus, RTL en KIJK. Ironisch is dan ook dat de streamingdienst nu een goedkoper abonnement lanceert, maar dan met reclame. Waarom zou je weer terug willen naar tv kijken met reclame? Het huidige abonnement blijft gelukkig ook gewoon bestaan, maar je moet straks wel een euro extra betalen in de maand.

Het huidige NLZIET-abonnement heeft nu de naam Premium gekregen en gaat met een euro in prijs omhoog. Hiervoor moet je per direct 9,95 euro per maand betalen. Je hebt 40 live zenders en kunt on demand kijken naar alles van NPO Plus, RTL en KIJK op twee apparaten tegelijk. Het Extra-abonnement met 11 extra zenders gaat 11,95 euro kosten. Daarnaast komt er een nieuw abonnement genaamd NLZIET Basis.

Reclame kijken voor 7,95 euro per maand

In het nieuwe abonnement Basis kijk je ook naar 40 zenders, maar is alleen NPO Plus reclamevrij. Kijk je naar de RTL-zenders of de SBS-familie dan heb je wel met reclame te maken. Ook kan je met dit abonnement maar op één apparaat tegelijk kijken. Het Basis-abonnement is per direct af te sluiten voor 7,95 euro per maand.