Spexor van Bosch is een mobiel alarmapparaat met diverse toepassingen

De Spexor kan namelijk erg veel dankzij allerlei sensoren aan boord. Zo kan het niet alleen dienen als alarm in huis, waarbij de sensoren kunnen herkennen wanneer er ingebroken wordt middels druk, geluid en beweging, maar kan het ook giftige gassen herkennen, de luchtkwaliteit binnen- en buiten weergeven, extreme hitte en koude herkennen, beschikt het over eSim-mogelijkheden, ondersteuning voor wifi, bluetooth, gps en gsm en een luide sirene. Maar waar moet je de Spexor dan precies gebruiken? Nou, daar is toch wel goed over nagedacht. Dit model beschikt over een accu die twee tot drie weken meegaat. Je gebruikt de Spexor dan ook op plekken die wat extra bewaking verdienen als je er zelf niet bent. Voorbeelden? Je vakantiehuisje, de camper, een geparkeerde auto, maar natuurlijk ook gewoon in huis.

Overal mee naartoe te nemen

De Spexor is mobiel en dus overal mee naar toe te nemen waar bewaking vereist is, of dat nu is tegen inbrekers of op het gebied van gassen of extreme hitte. Het is slechts 12 centimeter hoog en kan dus de volledige omgeving scannen op diverse soorten gevaren. Je krijgt vervolgens een bericht op je smartphone of kan het zo instellen dat er een luide sirene klinkt. Bediening kan via de app. De prijs van de Spexor is 249,95 euro. Bekijk het mobiel alarmapparaat op de website van Bosch.