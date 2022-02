Vorig jaar introduceerde Apple de AirTags. Deze kleine locatietrackers hang je bijvoorbeeld aan een sleutelbos, of stop je in je tas. Zo vind je ze altijd weer terug wanneer je ze kwijt bent. De locatie kun je namelijk gewoon terugvinden op je iPhone. Al eerder doken er verhalen op over stalkers die de AirTags gebruiken om mensen te volgen waarbij de trackers stiekem in een jas of tas gestopt werden. Dat is natuurlijk niet de bedoeling. Apple heeft al eerder een update uitgebracht om stalking met deze trackers een halt toe te roepen, maar dit bleek nog niet voldoende.

Wederom zijn er verhalen opgedoken over stalking met de Apple AirTags. Apple gaat dus opnieuw aan de slag om de trackers aan te passen. Het bedrijf komt dit jaar met vernieuwde veiligheidsmaatregelen. Zo moeten gebruikers straks eerder gewaarschuwd worden wanneer er een onbekende AirTag in de buurt is. Dit doen ze door het algoritme aan te passen, zodat gebruikers van een iPhone 11, 12 of 13 Precision Finding kunnen gebruiken om precies te zien waar de tracker is. Ook het geluid wordt aangepast, waarbij de ultrawideband chip gebruikt wordt om snel de onbekende tracker te vinden. Ook komt er een waarschuwing wanneer je de tracker via je iPhone instelt: ‘Using AirTag to track people without their consent is a crime.’

Nieuwe veiligheidsmaatregelen AirTags later dit jaar beschikbaar

Volgens Apple zijn de AirTags bedoeld om mensen te helpen hun persoonlijke eigendommen terug te vinden. Niet om andere mensen in de gaten te houden. Apple is dan ook helemaal klaar met het oneigenlijke gebruik van hun eigen ontwikkelde producten en werkt samen met opsporingsdiensten om hier een halt toe te roepen. De nieuwe veiligheidsmaatregelen zijn later dit jaar beschikbaar, maar een datum werd nog niet gegeven. Zal dit voldoende zijn om stalking een halt toe te roepen?