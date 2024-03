Design en installatie

Het is een typische videodeurbel van Ring. Wie er één kent, die kent ze eigenlijk allemaal. Het is slim ontworpen, stevig en in het kenmerkende design van zwart met een zilveren frontje aan de onderkant. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel om de functies. De drukknop vind je in het midden van het grijze frontje. De camerasensor vind je in het bovenste zwarte deel. Er zijn altijd wel wat subtiele wijzigingen, zoals de grootte van het frontje, een rechthoekig of vierkant kijkgaatje voor de camera, of iets meer zwart of iets meer grijs. In de basis zijn de videodeurbellen van Ring altijd hetzelfde. Dat is ook niet erg, het bedrijf heeft een design gevonden dat niet alleen werkt, maar wat iedereen ook direct weet te herkennen als zijnde een videodeurbel van Ring. Het design is inmiddels net zo kenmerkend als het deuntje wanneer je aanbelt. Erg spannend is het design daardoor niet meer, want het is al jaren hetzelfde. Een klein minpuntje. De knop op de videodeurbel om aan te bellen werkt vrij zwaar. Je moet best een klein beetje kracht zetten. Dit had wat soepeler gemogen.

Voordat je begint met installeren en de stappen in de Ring-app gaat doorlopen is het slim om eerst de batterij even op te laden. Anders moet je de installatieprocedure weer afbreken en na het opladen weer opnieuw beginnen. Het voorste kapje trek je er gemakkelijk vanaf, haal de batterij er aan de onderkant uit en laad deze op met de meegeleverde kabel. Opvallend in 2024 voor een nieuw product: Ring maakt nog gebruik van micro-usb. Het mag nog, maar einde van dit jaar moet Ring ook verplicht over naar usb-c. Dat opladen duurt overigens wel vrij lang, dus dat is iets om rekening mee te houden.

De installatieprocedure via de app is verder heel eenvoudig. Volg de stappen, er is bij iedere stap een duidelijke uitleg, en het kan echt niet fout gaan. Er zijn installatievideo’s beschikbaar wanneer je deze videodeurbel wil gebruiken met je bestaande gong en ook aan de plaatsing en bevestiging is gedacht. Kies je wifi-netwerk en -wachtwoord, er volgt automatisch een update en vervolgens kun je in zeven stappen de videodeurbel helemaal naar wens configureren. Dit kan ook op een later moment. Leuk detail: Maak je gebruik van Amazon Alexa in huis, dan zal de Ring Battery Video Doorbell Pro hier automatisch mee verbinden. Jouw Alexa-speakers doen dan ook direct dienst als gong. Heel makkelijk. Je hoeft er niets voor te doen.