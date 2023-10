Review: Ilumnia Vocalis MK2-luidsprekers – In illustere voetsporen

Grote stappen vooruit

“Hoewel de bestaande LEMS-driver al ontzettend goed was, wilde ik meer en nog beter. Een queeste die in eerste instantie te maken had met de belastbaarheid. Mede door de bewust gedoseerde indirecte afstraling van deze laag/midden-unit en de bijbehorende zeer lage vervorming en compressievrijheid, ontstaat doorgaans al snel de neiging om er luider mee te gaan spelen dan je met andere luidsprekerunits zou doen. Op zich niet eens zo erg, ware het niet dat de LEMS-driver vrij is van een fysieke ophanging. Dit geeft een hoop voordelen en daardoor heb ik hem ook ontwikkeld, maar het nadeel was dat met name bij luide rumble op sommige vinyl platen en zeer luide dynamiek erupties in vooral het laag, de unit vrij gemakkelijk tegen zijn eindaanslag aankwam. Dat gaf een luid “klunk” geluid. En ook al kon hij daar niet door kapot gaan, erg prettig en rustgevend was het natuurlijk ook niet. De oplossing vroeg een heel andere wijze van het probleem benaderen en zat uiteindelijk in de werking van de voeding die het magneetveld creëert. Die was in de vorige modellen stroom gestuurd en in de nieuwe Vocalis MK2 voor het eerst spanning gestuurd. Het gaat te ver om helemaal in detail uit te leggen wat de theoretische achtergrond is. Maar in de praktijk is er hierdoor aanzienlijk meer controle en grip in het laag. Zeg maar de eigenschappen van een goede luidsprekerunit met spider en rolrand, maar dan zonder de nadelen.” Jef lacht nu breed. “Het volgende onderdeel wat ik op de korrel nam was de conus zelf. Ja, die is nog steeds van papier, maar met verbeterde dempingseigenschappen. Een zeer sterk dempende conus geeft namelijk eerder een gesloten, bijna saaie weergave met maar weinig detail. Het uitganspunt was om blijvend detail weer te geven en tevens meer rust te creëren door middel van het dempen van resonanties in het conusmateriaal, maar dat bleek bijna, uiteraard, weer geen gemakkelijke opgave te zijn. Want wat is de beste weg naar het einddoel?”