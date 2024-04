OnePlus lanceert OnePlus Pad Go voor 329 euro

Vorige week werd duidelijk dat OnePlus op 23 april een nieuwe tablet zou lanceren. De OnePlus Pad Go werd gisteren daadwerkelijk voor ons land gepresenteerd. Wat kun je verwachten van de nieuwe tablet in het middensegment?

De OnePlus Pad Go heeft een lcd-scherm van 11,35-inch met een verversingssnelheid van 90Hz. De resolutie van het scherm bedraagt 2.408 bij 1.720 pixels (de zogenaamde 2.4K-resolutie). Aan boord vinden we een MediaTek Helio G99-chipset met 8 GB werkgeheugen en 128 GB opslaggeheugen. Je kunt een geheugenkaart plaatsen om het opslaggeheugen uit te breiden tot 1 TB. De batterij heeft een capaciteit van 8.000 mAh. Opladen kan met 33W. Er is daarnaast ondersteuning voor Dolby Atmos dankzij de vier luidsprekers aan boord om de entertainment-ervaring ten goede te komen. Het is een echte LTE-tablet, dus naast wifi kan je ook een simkaart plaatsen.

De tablet beschikt verder over twee camera’s van acht megapixel (voor en achter) en werkt samen met je OnePlus-telefoon voor naadloze verbindingen. Zo kijk je vanaf je smartphone verder op je tablet en vice versa. Het besturingssysteem is Android.

Prijs en beschikbaarheid

De tablet is per direct verkrijgbaar voor 329 euro. Je kunt gebruikmaken van het speciale lanceringsaanbod, dan koop je de OnePlus Pad Go voor 299 euro. De tablet is verkrijgbaar in de kleur Twin Mint (groen).